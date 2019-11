Karuzele do cofnięcia

Tylko kilka dni zostało podatnikom na zwrócenie się do fiskusa o ponowne zbadanie ich udziałów w oszustwach VAT. Unijny trybunał wymaga rzetelnej analizy dowodów, a z tym bywa różnie

Jeszcze tylko do końca tego tygodnia, a dokładnie do 15 listopada, podatnicy mają czas na ubieganie się o wznowienie przez fiskusa zakończonych już wobec nich postępowań, jeżeli prowadzono je z wykorzystaniem dowodów, których nie dane im było poznać, a stały się one podstawą do wydania określonych decyzji. Dotyczy to także spraw, które trafiły już do sądów administracyjnych. To ważne szczególnie dla firm i osób, którym zarzucono udział — świadomy lub nie — w tzw. karuzelach VAT. Drogę do ponownego „otwarcia spraw” utorowało orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydane niespełna miesiąc temu, 16 października.