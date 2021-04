KE chce zwolnienia z VAT towarów i usług dystrybuowanych przez Unię w czasach kryzysu

Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek zwolnienie z podatku VAT towarów i usług udostępnianych przez instytucje europejskie państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

Do towarów i usług objętych proponowanym zwolnieniem należą m.in. testy diagnostyczne i materiały do ich przeprowadzania oraz sprzęt laboratoryjny; środki ochrony osobistej, jak rękawice, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji; namioty, łóżka polowe, odzież i żywność; środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki; preparaty krwiopochodne lub przeciwciała.