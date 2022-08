Konta oszczędnościowe jednak się poprawiły

W ciągu kilku lat banki straciły znaczną część dochodowej działalności na rzecz fintechów, oferujących niskie prowizje za transakcje internetowe czy wymiany walut. Podstawowe produkty, takie jak kredyty hipoteczne, nie dawały szansy na atrakcyjne zyski w obliczu niskich stóp procentowych, które RPP utrzymywała od 2015 r. Ostatni cykl podwyżek miał wszystko zmienić - 2022 r. nazywany był czasem banków.

Tak się jednak nie stało, a koszty związane z wakacjami kredytowymi oraz dodatkowe wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców według analityków miały być dla banków pretekstem do tego, aby nie poprawić już oferty depozytów. Wskazywali oni, że mimo presji politycznej i oczekiwanej podwyżki stóp procentowych (do której rzeczywiście doszło w lipcu) nie ma już co liczyć na lepszą ofertę. Okazało się jednak, że mimo nadpłynności instytucje postanowiły zawalczyć o klientów, podnosząc oprocentowanie dla większości kont oszczędnościowych - nawet tych najlepszych.

Przygotowaliśmy subiektywny ranking kont oszczędnościowych dla tych, którzy chcą skorzystać z najlepszej od lat oferty. Braliśmy pod uwagę oprocentowanie, długość trwania, limity wpłaty oraz konieczność spełnienia dodatkowych wymagań.

1.Indeksowane konto oszczędnościowe - Toyota Bank

Pierwsze miejsce oferta od Toyoty zajęła nie tylko ze względu na oprocentowanie, które obecnie jest równe stawce WIBOR 3M i wynosi 7,05 proc., najwięcej na rynku. Jej zaletami są również bezterminowy okres obowiązywania, brak konieczności posiadania konta osobistego i miesięczna kapitalizacja. Uciążliwa może być opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowego w wysokości 30 zł, która jest automatycznie pobierana i ewentualnie zwracana, jeśli w danym miesiącu nie dokonano przelewu lub wypłaty środków. Górna granica wpłaty też mogłaby być wyższa - wynosi 100 tys. zł. Po jej przekroczeniu oprocentowanie spada o 3 pkt proc.

2. Konto Oszczędnościowe - Pekao

Głównym argumentem banku jest długość trwania oferty, sięgająca 183 dni. Atrakcyjne jest również oprocentowanie w wysokości 7 proc., które mimo że nieco niższe od propozycji lidera, nadal jest jednym z najwyższych w rankingu. Na plus ocenić również można miesięczną kapitalizację. Pekao wymaga jednak założenia konta osobistego, a oferta kierowana jest tylko do nowych klientów, którzy wpłacą maksymalnie 100 tys. zł.

3. Otwarte Konto Oszczędnościowe - ING

Porównywalne oprocentowanie do konkurencji, wynoszące 7 proc., konto od ING próbuje nadrobić elastycznością. Może być prowadzone jako rachunek indywidualny lub wspólny dla kwot do 200 tys. zł. Nie wymaga posiadania konta osobistego, aczkolwiek jego założenie umożliwi darmowe przelewy internetowe. Nici jednak z cyklicznego przelewania wypracowanych odsetek: kapitalizacja jest roczna, a nie jak w przypadku większości ofert miesięczna. Największym minusem jest jednak ograniczenie oferty do nowych środków, dla nowych i stałych klientów.

4. Ekonto oszczędnościowe na nowe środki - mBank

Pierwsze miejsce za podium zajęła oferta skierowana w szczególności do klientów, którzy chcą na konto oszczędnościowe wpłacić znaczną sumę nowych środków. Dobre oprocentowanie 6,8 proc. mBank gwarantuje dla kwot sięgających nawet 0,5 mln zł. Bank wymaga posiadania konta osobistego, ale proponuje w zamian darmowe przelewy przy miesięcznej kapitalizacji.

5. Elastyczne Konto Oszczędnościowe - Getin Bank

Na pierwszy rzut oka świetnie oprocentowane konto ma przesadnie skomplikowane zasady obowiązywania, które nie wszystkim mogą odpowiadać. Oprocentowanie 7 proc. dotyczy środków nie większych niż 10 tys. zł zdeponowanych na 12 miesięcy. Klientom, którzy nie chcą na tak długo mrozić pieniędzy i jednocześnie dysponują większymi zasobami gotówki, proponowane jest oprocentowanie 6,5 proc. dla maksymalnie 400 tys. zł na trzy miesiące. W obu przypadkach kapitalizacja jest miesięczna z darmowymi przelewami. Wymagane są nowe środki.

6. Konto Oszczędnościowe Profit – Bank Millennium

Oferta Millennium mocno kontrastuje z propozycją Getinu – oprocentowana jest na 6 proc. dla nowych środków nie większych niż 200 tys. zł, przez 62 dni. Konto osobiste jest wymagane i może się przydać, gdyż jeden przelew oszczędności miesięcznie jest darmowy. Zawieść może oprocentowanie standardowe po upłynięciu promocyjnego, wynoszące 1,25 proc. dla środków poniżej 100 tys. zł.

7. EKOkonto Oszczędnościowe - BOŚ Bank

Tym, którzy szukają konta oszczędnościowego na już oferta BOŚ Banku może się wydać bardziej atrakcyjna od propozycji Millennium. Obowiązuje bowiem do końca października — jeśli ktoś się pośpieszy, to załapie się na dwa miesiące oprocentowania 6 proc. dla kwoty sięgającej nawet 1 mln zł, bez konieczności zakładania konta osobistego. Kapitalizacja odsetek jest miesięczna, a jeden przelew miesięcznie na dowolne konto darmowy.