Które branże są wrażliwe na sankcje

Paliwa i nawozy, a do pewnego stopnia też chemikalia, aluminium i masa włóknista. To towary, w których Polska jest mocno uzależniona od rosyjskiego importu i których dostępność może zmaleć w warunkach ostrej wojny na sankcje. Po stronie eksportowej ekspozycja na Rosję jest mniejsza. Efekt podażowy wojny może być więc większy niż popytowy.

Agresja Rosji na Ukrainę doszła do punktu, w którym bardzo prawdopodobne staje się wprowadzenie sankcji gospodarczych na Rosję. W poniedziałek Rosja ogłosiła uznanie separatystycznych terytoriów na wschodzie Ukrainy i wprowadziła tam swoje wojska. Teoretycznie spełnia to kryteria sankcji, o których przez wiele tygodni mówili zachodni przywódcy, choć niektóre media piszą, że wedle przedstawicieli amerykańskiej administracji czerwone linie nie zostały jeszcze przekroczone. Natomiast na pewno jest odpowiedni moment, by rozważać potencjalne efekty sankcji. Ich wprowadzenie jest niewątpliwie pożądane z politycznego punktu widzenia, jednak firmy powinny szykować się na wzrost ryzyka z nimi związanego.