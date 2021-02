Kurs najpopularniejszej kryptowaluty pokonał we wtorek psychologiczną barierę 50 tys. USD. Długo się powyżej niej nie utrzymał.

Bitcoin drożał we wtorek nawet do 50584 USD, wynika z danych Coindesk. Obecnie jego kurs rośnie o 4 proc. do 49581 USD. Kryptowaluta jest już o 68 proc. droższa niż na początku roku.