Kurs bitcoina spadł poniżej 40 tys. USD

Bitcoin tanieje. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty spadł poniżej 40 tys. USD, informuje Bloomberg.

Kurs bitcoina spada obecnie o 5,6 proc. do 39382,32 USD. Dzień wcześniej wyraźnie rósł, dochodząc do 42,5 tys. USD. Wiązano to z sygnałami wskazującymi ramy regulacyjne kryptowalut w USA.