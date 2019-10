Kwieciński: wzrost gospodarczy w 2019 r. powyżej 4 proc. PKB

Jako minister finansów twierdzę, że wzrost gospodarczy w 2019 r. powinien przekroczyć 4 proc. PKB, z kolei jako minister rozwoju uważam, że będzie zbliżony do 4,5 proc. PKB, powiedział w poniedziałek minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister był pytany w poniedziałek podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce o jego przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku.



Kwieciński przyznał, że mimo spowolnienia gospodarczego, szczególnie u naszych sąsiadów, „cały czas wzrost gospodarczy w Polsce był utrzymywany bardzo wysoko”. „Możemy powiedzieć śmiało, że Polska jak i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na fali znaczącego wzrostu, pomimo spowolnienia” – ocenił.



Szef resortu finansów, inwestycji i rozwoju wskazał, że „przewidywane są różne scenariusze”. „Jako minister finansów to mogę powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy powinien być powyżej 4 proc., jako minister rozwoju to powiem, że będzie zbliżony do 4,5 proc.” – wskazał Kwieciński.