Luksus trzyma się mocno

PB: Ilu mamy w Polsce milionerów?

Tomasz Wiśniewski, KPMG: Zależy, na co spojrzymy. Jeśli na dochody, to w 2021 r. — bo dane za ten okres podajemy w naszym najnowszym raporcie — mieliśmy w Polsce ponad 37 tys. milionerów, a więc osób, które w ciągu roku zarobiły ponad milion złotych brutto. Liczba jest większa o 5 proc. niż rok wcześniej. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że najbardziej zamożne osoby dominują w województwie mazowieckim — w 2021 r. było ich prawie 9 tys. Na kolejnych pozycjach są: Wielkopolska i Śląsk — w każdym z tych regionów liczba najbogatszych przekroczyła 4 tys. Średnie miesięcznie zarobki najzamożniejszych Polaków w 2021 r. wyniosły 211,4 tys. zł. Milionerów można również scharakteryzować na podstawie zgromadzonego majątku. Chodzi o aktywa warte ponad 1 mln USD, do których nie wlicza się jednak głównego miejsca zamieszkania. Grupę posiadaczy takiego majątku określamy jako HNWI (ang. high net worth individuals). W 2021 r. należało do niej w Polsce 100 tys. osób. Aby stwierdzić, czy to dużo czy mało, warto porównać to z liczbą HNWI w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W każdym z tych krajów jest prawie 3 mln osób z majątkiem przekraczającym 1 mln USD, co oznacza, że Polska jest wciąż gospodarką na dorobku.

Czym są dobra luksusowe i ile jest wart ten rynek w Polsce?

Trudno znaleźć jedną obiektywną definicję dóbr luksusowych. W naszym raporcie przyjęliśmy, że są to usługi albo produkty opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku albo wyróżniające się unikatowością bądź wysoką ceną. Co jednak istotne — w ostatnich latach postrzeganie luksusu w Polsce znacząco się zmieniło. Gdy w 2010 r. publikowaliśmy nasz pierwszy raport, respondenci mówili, że dobrem luksusowym mogą być np. buty sportowe powszechnie znanej marki. Obecnie definicja luksusu w Polsce zaczyna zbliżać się do tego, co jest nim w krajach bardziej dojrzałych i rozwiniętych. Jeśli zaś chodzi o wartość tego rynku w Polsce, to w 2022 r. zwiększyła się względem roku poprzedniego o 19 proc., sięgając 37 mld zł.

W której kategorii dóbr luksusowych zamożni Polacy lokują najwięcej kapitału?

Są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to faktycznie to, na co wydają pieniądze. Na szczycie są oczywiście samochody — w 2022 r. ten rynek osiągnął wartość 24,7 mld zł. Na drugiej pozycji były odzież i akcesoria, a następnie nieruchomości. Obie kategorie były warte po około 3 mld zł. Kolejne miejsca należały m.in. do alkoholi oraz kosmetyków i perfum. Drugą rzeczą, której warto się przyjrzeć, jest to, jak poszczególne kategorie zachowywały w ostatnim czasie. Na części z nich mocno odcisnęła piętno pandemia. Tak było w przypadku segmentu usług hotelowych i spa, który zanotował spadek wartości o ponad 60 proc. Myślę, że ta kategoria dopiero w 2024 r. powróci do poziomu sprzed COVID-19. Jeśli zaś chodzi o pozostałe, to albo już odzyskały formę, albo stanie się to w przyszłym roku.

W jaki sposób niepewna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowność inwestycji w dobra luksusowe?

Gdy spojrzymy na oficjalne dane NBP, zobaczymy, że chociaż inflacja spowodowała wzrost wartości funduszy zgromadzonych przez Polaków, to zadziało się to wolniej niż sam odczyt inflacyjny. Czyli realnie Polacy stracili. Zadziało się tak dlatego, że większość z nas wciąż trzyma kapitał na prostych lokatach bankowych, które dają zwrot niższy niż choćby giełda. Trzeba jednak podkreślić, że powoli zaczynamy interesować się również inwestycjami w inne aktywa, np. w złoto. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie inwestycje alternatywne są na lata. To nie działa tak, że kupimy coś dziś i sprzedamy za miesiąc czy kwartał. Musimy też pamiętać, że bardzo wysokie mogą być koszty transakcyjne. Na rynku dzieł sztuki np. mieliśmy do czynienia z wieloma milionowymi transakcjami, tylko zwróćmy uwagę, że domy aukcyjne bardzo często doliczają nawet 25 proc. wartości transakcji jako swoją prowizję. Trudno sobie wyobrazić, by inwestycje przy tak dużych opłatach transakcyjnych dawały zwrot, jeżeli będziemy je robić zbyt często.

Jak w ostatnich niespokojnych latach radziły sobie znane na świecie marki ultrapremium?

Globalny sektor dóbr luksusowych okazał się być bardziej odporny na zawirowania ostatnich trzech lat niż rynek dóbr masowych. Kursy akcji spółek liderów sektora, np. LVMH, Hermesa czy Diora, które w zdecydowanej większości obejmują osobiste dobra luksusowe, spadły na początku pandemii w 2020 r., natomiast od końca 2020 r. branża radzi sobie zdecydowanie lepiej niż pozostała część rynku, a notowania akcji sektorowych gigantów biją rekordy wszech czasów. Kurs akcji największego gracza na rynku dóbr luksusowych np. od pandemicznego dołka po szczyt na wiosnę 2023 r. urósł o ponad 200 proc., osiągając wartość 500 mld USD. Siła spółek z sektora dóbr luksusowych, w którym pięciu z sześciu czołowych graczy to podmioty francuskie, spowodowała, że giełda w Paryżu stała się największą giełdą w Europie, wyprzedzając Londyn. Podobny trend obserwowaliśmy w przypadku kursów akcji spółek motoryzacyjnych. Akcje Ferrari od początku 2020 r. urosły niemal o 60 proc., kursy akcji samochodów premium o 30 proc., a producentów samochodów popularnych praktycznie się nie zmieniły. Czy to tylko krótkoterminowy fenomen, wynikający z powrotu chińskich konsumentów po pandemii na rynek dóbr luksusowych, czy jednak długoterminowy trend wzrostu tego sektora mimo obaw co do światowego kryzysu czy recesji. Czas pokaże, historia wskazuje jednak, że luksus także na giełdzie ma się dobrze.

dziś: „Kogo stać na luksus z prawdziwego zdarzenia?”

goście: Tomasz Wiśniewski — KPMG, Małgorzata Wełnowska — Cenatorium, Dawid Sporysz — Noho Investment, Marlena Kosiura — InwestycjewKurortach.pl.