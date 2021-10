Małe wielkie kino

Kameralne sale w stylu vintage, filmy w jakości obrazu 4K, immersyjne nagłośnienie, galeria sztuki, muzyka na żywo, spotkania z twórcami, elegancki bar… i niezwykły rezydent: prawdziwa statuetka Oscara. Takie atrakcje zapewnia KinoGram w warszawskiej Fabryce Norblina. To najdroższe kino w Polsce – a może i na świecie. Inwestycja Grupy Capital Park pochłonęła kilkadziesiąt milionów złotych.

Wystrój KinoGramu nawiązuje do złotej ery amerykańskich kin studyjnych – sale urządzono w stylu vintage. Jednocześnie jest bardzo nowocześnie, m.in. za sprawą laserowych projektorów.

Najnowsze stołeczne kino, działający od 10 września 2021 r. butikowy KinoGram, mieści się na pierwszym piętrze zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Jego wystrój nawiązuje do złotej ery amerykańskich kin studyjnych – jest stal, szkło, drewno i welur. W salach kinowych ustawiono miękkie fotele i kanapy wyposażone w stoliki ze starego drewna, do których można zamówić usługę kelnerską. Jest nawet miejsce dla psów. Przede wszystkim jednak tę industrialną przestrzeń wypełnia nowoczesna technologia – projektory laserowe Barco, które miały światową premierę jesienią 2020 r., i nagłośnienie Dolby Atmos powodujące immersję dźwiękową. KinoGram jest też pierwszym kinem w Warszawie, w którym nie ma kas. Bilety można kupić online – przez stronę internetową i aplikację Fabryki Norblina.

Kino butikowe: KinoGram zajmuje pierwsze piętro zrewitalizowanej Fabryki Norblina. Na 3,4 tys. mkw. zaprojektowano m.in. siedem sal kinowych. Mogą pomieścić jedynie 525 widzów.

W oczekiwaniu na seans widzowie mogą posłuchać muzyki na żywo lub obejrzeć wystawę w galerii sztuki Flow Art House, zrzeszającej uznanych artystów i obiecujące młode talenty malarstwa, rzeźby i fotografii. Warto też zajrzeć do sali numer 7, by podziwiać statuetkę Oscara, którą w 2005 r. zdobył Jan A.P. Kaczmarek za muzykę do filmu „Marzyciel”.

W sali numer siedem: Atrakcją kina jest prawdziwa statuetka Oscara, która można podziwiać przed seansami filmowymi. materiały prasowe

Znanych ludzi kina też będzie można spotkać, bo KinoGram stał się nową siedzibą Gildii Reżyserów Polskich, która objęła kino wsparciem merytorycznym i będzie współtworzyła jego ofertę. 4 października 2021 r. Anna Zoll – dyrektorka generalna KinoGramu, Kinga Nowakowska – przedstawicielka inwestora projektu Fabryki Norblina, a także członkowie Gildii – dyrektorka Magdalena Lankosz oraz Joanna Kos-Krauze i Piotr Domalewski oficjalnie zainaugurowali współpracę. W planach są już m.in. poniedziałkowe pokazy filmowe, którym będą towarzyszyć spotkania z reżyserem przepytywanym przez innego reżysera. Takiej formuły dotąd w Polsce nie było. Zapowiedziano też m.in. piątkowe i sobotnie wieczory z muzyką na żywo, transmisje koncertów, spektakli teatralnych i operowych z największych scen świata, wykłady mistrzowskie reżyserów i wybitnych postaci kina, premiery filmowe połączone z dyskusjami, retransmisje ważnych wydarzeń i uroczyste gale branżowe. Także dla reżyserów będzie to nowe, inspirujące miejsce pracy (np. próby, castingi itp.) i spotkań z widzami.

Współpraca: Sala Gildii Reżyserów Polskich, która objęła KinoGram wsparciem merytorycznym i będzie współtworzyła jego ofertę materiały prasowe

Anna Zoll podkreśla, że KinoGram nie jest więc zwykłym kinem, lecz przestrzenią do spotkań z kulturą i sztuką.

– Jesteśmy małym, ale wielkim kinem, bo mieścimy się na 3,4 tys. metrów. Mamy siedem sal mogących pomieścić 525 widzów. Najmniejsza jest przeznaczona dla 48, największa dla 111 osób – dodaje dyrektorka.

Nie tylko seanse: Eleganckie sale kinowe też można wynajmować na prywatne imprezy. materiały prasowe

Także Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektorka operacyjna w Grupie Capital Park odpowiedzialna za rewitalizację Fabryki Norblina, wskazuje na kulturotwórcze ambicje kina, będącego autorskim projektem dewelopera.

– Nie wyobrażaliśmy sobie Fabryki Norblina bez kina i mieliśmy na nie bardzo konkretny pomysł. Od początku tworzenia oferty tego miejsca chcieliśmy, żeby kultura była czynnikiem odgrywającym jedną z głównych ról. Jesteśmy szczególnie dumni, że zgodzili się nas w tym wesprzeć tak uznani profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży filmowej jak Gildia Reżyserów Polskich. KinoGram to przedsmak oferty kulturalnej, którą Fabryka Norblina będzie odsłaniała stopniowo – zapowiada Kinga Nowakowska.

Flow Art House: Widzowie mogą też obejrzeć wystawę w galerii sztuki, zrzeszającej uznanych artystów i obiecujące młode talenty malarstwa, rzeźby i fotografii. materiały prasowe

Jeszcze w tym roku można się spodziewać otwarcia Muzeum Fabryki Norblina, w którym będzie można zobaczyć m.in. produkowane tu niegdyś platery i zabytkowe maszyny, a w lutym 2021 r. – digitalowej galerii sztuki. Będzie też pierwsze w Europie muzeum Apple’a.