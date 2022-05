Maxus wjeżdża do Polski

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Firma RSA Polska rozpocznie w czerwcu sprzedaż chińskich samochodów elektrycznych. Na początek importer zaproponuje dwa modele osobowe i dwa dostawcze.

Chińska firma Maxus jest producentem samochodów dostawczych, pickupów i SUV-ów. Działa od 2011 r. i należy do chińskiego koncernu SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. W czerwcu modele tej marki będą dostępne dla polskich klientów. Importer — RSA Polska — zbudował już pokaźną sieć sprzedaży. Auta będzie można zamówić w salonach należących do firm: Autologic (Warszawa), Carunit (Rzeszów), Car-Express (Bydgoszcz, Gdańsk), Ecar4You (Świdnik), GP Truck Trading (Sokołów), Kim (Wrocław), Auto-Gazda (Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice) oraz Satall Tadeusz Łempicki (Łódź). Na początek do sprzedaży wejdą dwa modele osobowe: 7-miejscowy euniq 5 MPV i duży SUV euniq 6 oraz dwa dostawczaki: e-deliver 3 i e-deliver 9. Importer podpisał już umowę z Santander Consumer Multirent, dzięki której klienci tego leasingodawcy będą mogli skorzystać z oferty samochodów z dotacją z programu Mój elektryk. Ceny modeli osobowych (uwzględniając dotację) to: 195,5 i 198 tys. zł, a dostawczych 90,9 i 193,9 tys. zł.