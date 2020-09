MFiPR: na realizację projektów B+R przeznaczono prawie 12 mld zł ze środków UE

Na realizację projektów badawczo - rozwojowych w obecnej perspektywie finansowej przeznaczono prawie 12 mld zł ze środków unijnych - powiedziała w piątek podczas posiedzenia Rady do spraw Innowacyjności minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"W ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w obecnej perspektywie finansowej UE na realizację prac badawczo-rozwojowych zostało zawartych 2 tysiące umów o dofinansowanie o wartości przekraczającej 21 miliardów złotych. Wartość udzielonego wsparcia unijnego na realizację tych projektów to prawie 12 miliardów złotych" – podkreśliła podczas posiedzenia Rady minister. Zaznaczyła, w ramach POIR wsparcie uzyskało ponad 900 projektów, które dotyczą wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych technologii



W informacji resortu relacjonującego przebieg posiedzenia Rady podkreślono, że obecnie trwają pracę nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy. Wskazano, że pracując nad KPO zidentyfikowano wiele innowacyjnych pomysłów.



"Innowacyjne produkty i usługi są owocem bliskiej współpracy nauki z biznesem. Powinniśmy skuteczniej komercjalizować polskie pomysły, przekształcać je w polskie produkty wytwarzane przez polskie firmy. W ten sposób będziemy konkurować w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki opartej na wiedzy. Będzie to możliwe dzięki wszechstronnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym" – wskazała minister.



Rada do spraw Innowacyjności jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd. Działania podejmowane przez radę mają charakter projektowy i służą koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce. Inicjuje działania oraz proponuje rozwiązania, które pozwalają aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.