Modlin dostanie 50 mln zł od marszałka

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zgodziło się na dokapitalizowanie lotniska przez województwo mazowieckie.

Na wznowionym dziś spotkaniu współwłaścicieli Lotniska Modlin zapadła decyzja o podwyższeniu kapitału o 50 mln zł poprzez ustanowienie nowych udziałów, które obejmie województwo mazowieckie.

- To wielki krok w kierunku zakończenia wielomiesięcznego impasu na naszym lotnisku. Mamy nadzieję, że to początek dalszych zmian, które pozwolą wrócić portowi na drogę dynamicznego rozwoju. Dokapitalizowanie portu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji, które będą służyć nowym pasażerom, w tym budowę terminalu tymczasowego i nowych płyt postojowych. Pozwoli to zwiększyć przepustowość naszego portu – mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa spółki MPL Warszawa-Modlin.

Po podniesieniu kapitału o 50 mln zł marszałek zwiększy udziały do 42,3 proc. Udziały państwowych PPL i AMW spadną, odpowiednio, do 25,2 i 28,5 proc.

Samorząd województwa jest gotów odkupić udziały PPL.

PPL inwestuje w Radomiu, który ma się stać portem komplementarnym dla Lotniska Chopina. Jednak Mariusz Szpikowski, prezes państwowego przedsiębiorstwa, stwierdził, że nie wyklucza wyłożenia pieniędzy na Modlin, o ile prowadzone due diligence wykaże, że dzięki temu wzrośnie wartość portu. Na razie, zdaniem prezesa, PPL stracił na wartej 98 mln zł inwestycji.

Zarząd Lotniska Modlin zaplanował rozbudowę w 2017 r. Miała się zakończyć w pierwszym półroczu 2019 r., zwiększyć przychody do 9-11 mln zł i poprawić wynik finansowy o 2,7 mln zł rocznie. Ponieważ do rozbudowy nie doszło, port urósł w ubiegłym roku tylko o 5,1 proc., podczas gdy średnia dla lotnisk regionalnych, poza Lotniskiem Chopina, wyniosła 15,3 proc. Zysk EBITDA, który w latach 2017-18 wyniósł po 10 mln zł, w tym roku może spaść do 5 mln zł, a zarząd ostrzegł, że może mieć kłopoty z płynnością.