Na giełdach w Europie wzrosty

Na giełdach w zachodniej Europie indeksy rosną, po 4 sesjach zniżek. Inwestorzy analizują raporty kwartalne spółek. Z pola widzenia nie znika kwestia rozszerzającego się groźnego wirusa w Chinach, informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zyskuje 0,7 proc. Zwyżkują niemal wszystkie z 19. sektorów z tego indeksu, na czele z bankami i spółkami wydobywczymi.



Carrefour zyskuje 4,5 proc., najmocniej od 9 miesięcy. Detalista zapewnił inwestorów o spodziewanych większych od oczekiwań prognozach zysku, pomimo że strajki we francuskim sektorze transportowym zaszkodziły sprzedaży w hipermarketach należących do tej sieci.



3 procent zyskują akcje spółki Bayer w reakcji na informacje o rozmowach w sprawie ugód dotyczących Roundup. Bayer chce przeznaczyć 8 mld USD na rozwiązanie bieżących roszczeń i zarezerwuje 2 mld USD na przyszłe sprawy roszczeniowe.



O 9 proc. tanieją akcje spółki Ericsson, najmocniej od lipca 2019 r. - po podaniu wyników za IV kw. Firma zanotowała w tym czasie sprzedaż netto na poziomie 66,4 mld koron wobec prognoz 66,0 mld koron. Handelsbanken ocenił wyniki Ericssona jako "słabe".



Just Eat zniżkuje o 3 proc. Brytyjskie władze regulacyjne planują uważniejsze przyjrzenie się transakcji przejęcia Just Eat za 8 mld USD przez Takeaway .com.



Remy Cointreau, producent koniaków, zniżkuje o 8 proc., najmocniej od sierpnia 2015 r., po słabszej od prognoz sprzedaży kwartalnej. Przychody spółki spadły w III kwartale podatkowym (X-XII 2019) o 11 proc. To niemal dwa razy mocniejszy spadek niż oceniali analitycy.



Tymczasem szefowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde ostrzegła inwestorów, aby nie zakładali, że obecna polityka pieniężna EBC jest "zamknięta" w dającej się przewidzieć przyszłości tylko dlatego, że bankierzy z EBC koncentrują się na przeglądzie strategii banku.



"Dla tych, którzy myślą, że to +autopilot+ - to jest niedorzeczne" - powiedziała Lagarde w wywiadzie dla Bloomberg TV przy okazji odbywającego się w Davos Światowego Forum Ekonomicznego. "Spójrzmy na fakty. Zobaczmy, jak rozwija się gospodarka" - dodała.



Na razie rynki nie wyceniają zmiany stóp procentowych w strefie euro co najmniej do połowy 2021 r.



Tymczasem w piątek na inwestorów czeka dawka wskaźników PMI w sektorze wytwórczym i usługowym m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro, W.Brytanii i USA - to wstępne dane za styczeń.



We Francji PMI w przemyśle wyniósł po I połowie stycznia 51,0 pkt., a w usługach 51,7 pkt. Z kolei w Niemczech w przemyśle było w I 45,2 pkt., a w usługach 54,2 pkt.



Rynki w tym tygodniu pozostają "pod wpływem" koronawirusa, który rozprzestrzenia się w Chinach.



W 10 chińskich miastach - w prowincji Hubei, gdzie znajduje się ognisko zakażeń nowym koronawirusem, zawieszono komunikację miejską i ograniczono transport oraz odwołano imprezy publiczne.



Wprowadzone przez władze ograniczenia i blokady komunikacyjne miast prowincji Hubei dotknęły bezpośrednio 26 mln ludzi w tym zamieszkiwanym przez 60 mln mieszkańców regionie.



Narodowa Komisja Zdrowia Chin podała, że liczba osób zakażonych nowym koronawirusem wynosi obecnie w całych Chinach 830. Poinformowała też, że 25 osób zmarło z powodu ostrego zapalenia płuc spowodowanego wirusem, który po raz pierwszy wykryto w mieście Wuhan.



Eksperci S&P oceniają, że z powodu koronawirusa w Chinach może osłabnąć tempo wzrostu PKB, nawet o 1,2 pp.



Podczas epidemii SARS w Chinach w 2002-03 PKB Chin spowolnił z 11,1 proc. w I kw. do 9,1 proc. w II kw. 2003 r.



Na razie Światowa Organizacja Zdrowia powstrzymuje się z ogłoszeniem globalnego alertu związanego z koronawirusem w Chinach, oceniając problem z tym związany jako "lokalny".



Na rynku walutowym euro jest wyceniane po 1,1051, bez zmian. Japoński jen traci 0,1 proc. do 109,58 za 1 USD. Brytyjski funt bez zmian kosztuje 1,3122 USD



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,75 proc., niemieckich 10-letnich papierów skarbowych zwyżkuje o 2 pb do -0,29 proc., a brytyjskich 10-latek - rośnie o 1 pb do 0,597 proc.



Ropa na NYMEX w N.Jorku drożeje o 0,3 proc. do 55,78 USD/b.



Złoto jest po 1.559,92 USD za uncję, niżej o 0,2 proc.