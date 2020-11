Najlepsi w kategorii Diversity&Inclusion

Nagroda główna dla Capgemini Polska i wyróżnienie dla McDonald’s Polska – to rozstrzygnięcia w kategorii Diversity&Inclusion w działaniach employer branding.

Nagroda główna: Capgemini Polska

Różnorodność i współpraca – te słowa najlepiej opisują kulturę organizacyjną w międzynarodowej firmie Capgemini, świadczącej usługi informatyczne i finansowo-księgowe.

- W Capgemini pracują osoby, które należą do różnych grup wiekowych i społecznych. Taka różnorodność jest ogromną wartością naszej firmy. Mamy odmienne punkty widzenia. Dzielimy się nimi nawzajem i wymieniamy spostrzeżeniami i doświadczeniami – mówi Karolina Kubala, lider ds. employer brandingu w Capgemini Polska.

KOOPERACJA Karolina Kubala, lider ds. employer brandingu w Capgemini Polska, podkreśla, że pracownicy firmy chętnie wymieniają się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

W firmie pracują specjaliści IT, księgowi, analitycy i konsultanci biznesowi. Są to osoby z pokoleń X, Y i Z. Wśród nich są Polacy i obcokrajowcy z różnych zakątków świata. To osoby zarówno z dużym doświadczeniem zawodowym, jak i znajdujące się na początku kariery zawodowej.

- Wiemy, że każdy pracownik ma inne potrzeby, dlatego staramy się tworzyć różnorodne programy wspierające ich rozwój - podkreśla Dominika Nawrocka, menedżer ds. komunikacji marki i CSR w Capgemini.

Przedstawiciele Capgemini stworzyli kampanię pt. „Miedzy Innymi”. W serialu i podcastach udostępnionych na darmowych platformach pokazali, że warto być człowiekiem otwartym na współpracę z osobami, które mają inne poglądy i pełnią różne role społeczne.

- Chcieliśmy, aby wspomniana kampania uświadomiła naszym przyszłym pracownikom, że w Capgemini znajdzie się dla nich przestrzeń do rozwoju – zaznacza Karolina Kubala.

Do współpracy przy tworzeniu serialu zaproszeni zostali pracownicy firmy. Musieli odpowiedzieć na zadane przed kamerą pytania, które pochodziły od ich kolegów z Capgemini.

- Naprzeciwko siebie usiedli reprezentanci pokolenia X i Y, Polacy i obcokrajowcy, osoby dzietne i bezdzietne, umysły ścisłe i humaniści, pracownicy i ich przełożeni. Wspólnie wykonywali zlecone im zadania. Musieli ze sobą współpracować. W ten sposób uchwyciliśmy prawdziwe emocje i relacje pomiędzy różnymi osobami. Kampania pokazała, że nasi pracownicy są otwarci na odmienne punkty widzenia – opowiada Karolina Kubala.

W firmie realizowany jest też program “Win with Capgemini”. Jego celem jest umożliwienie podjęcia tu pracy osobom niepełnosprawnym.

- Dostosowujemy dla nich stanowiska pracy i sprzęt technologiczny. Dla osób niepełnosprawnych zapewniamy m.in. programy komputerowe powiększające obraz na ekranie, specjalne klawiatury do komputera, a także odpowiednie dla nich biurka – wymienia Karolina Kubala.

Firma dba również o dobre samopoczucie pracowników.

- Capgemini tworzą osoby, które są specjalistami w swoich dziedzinach. Obserwujemy relacje pomiędzy przełożonymi i ich zespołami. Od nich zależą nie tylko efekty pracy, ale również dobre samopoczucie w biurze – podsumowuje Karolina Kubala.

Wyróżnienie: McDonald’s Polska

Co roku McDonald’s rekrutuje tysiące pracowników - to wynik szybkiego rozwoju na polskim rynku. Obecnie firma zatrudnia ponad 27 tys. osób. Rok wcześniej było ich 25 tys. Poza tym w McDonald’s – tak jak w całej branży gastronomicznej - jest duża rotacja pracowników.

Firma zatrudnia osoby w różnym wieku. Wśród nich są nie tylko Polacy, ale także imigranci zarobkowi. Przedstawiciele McDonald’s szczycą się tym, że zespoły w firmie są różnorodne. Dobrze wiedzą, że deficyt pracowników przekłada się na wyniki finansowe restauracji. Od tego, jak skutecznie przeprowadzą rekrutację i czy uda im się zatrzymać podwładnych w firmie, zależy pomyślność jej strategii biznesowej.

Różnorodność pracowników pod względem płci, wieku, wykształcenia, narodowości to wartość przedsiębiorstwa. Z każdym rokiem większa jest reprezentacja pracowników 50+ i osób z niepełnosprawnościami. W 2020 r. przedstawiciele McDonald’s podpisali Kartę Różnorodności. Firma wdrożyła również politykę różnorodności.

Przedstawiciele spółki nie tylko rekrutują nowych pracowników. Oprócz tego inwestują w istniejące zespoły i uczą je pracować w nowych warunkach.

„Poczuj smak pracy, która Ci pasuje!” - to hasło kampanii, która trwa w McDonald’s od marca 2019 r. Jej celem jest pokazanie przyszłym pracownikom, że w tym miejscu pracy można być sobą, uczyć się i rozwijać, a także łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Liderzy firmy przekonują we wspomnianej kampanii, że zatrudnienie w McDonald’s jest stabilne, a podwładni są przez nich doceniani. „W naszym zespole się młodnieje” – dodają menedżerowie firmy.