Naszą siłą jest wspieranie różnorodności

Stabilny sektor, rzetelny partner i pomoc w prowadzeniu biznesu niezależnie od okoliczności przekonały w czasie pandemii kolejne przedsiębiorcze kobiety do otwarcia sklepu z siecią Żabka. Dziś mają niepowtarzalną szansę na rozwój – wspólnie z Żabką prowadzą własny biznes, realizują się zawodowo, zatrudniają pracowników, podnoszą kompetencje, awansują.

Kobiety są bardzo przedsiębiorcze i świetnie odnajdują się w prowadzeniu własnego biznesu. Potwierdzają to dane, ponieważ ponad 60 proc. przedsiębiorców współpracujących z Żabką i prowadzących swoje sklepy to kobiety. Obserwujemy także wzrost liczby kobiet, które w tym roku dołączyły do naszej sieci i z powodzeniem rozwijają lokalną przedsiębiorczość. Kobiety szukają biznesów stabilnych, zapewniających bezpieczeństwo i możliwości rozwoju, lecz także rozwiązań innowacyjnych i przyszłościowych.

Na koniec 2020 r. Żabka bezpośrednio i pośrednio tworzyła ponad 33 tys. miejsc pracy, głównie przez zatrudnienie w sklepach. Większość tych etatów też zajmują kobiety. Biorąc pod uwagę ogólne dane dotyczące rynku pracy, to niezwykle istotny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości. W Polsce kobiety stanowią bowiem 52 proc. populacji i aż 66 proc. osób kończących uczelnie wyższe. Mimo to ich udział w rynku pracy wynosi tylko 44 proc., a wkład w PKB zaledwie 39 proc. – wynika z raportu McKinsey&Company dotyczącego sytuacji kobiet na rynku pracy. Eksperci wyliczyli, że lepsze wykorzystanie kobiecego potencjału mogłoby zwiększyć polski PKB o 9 proc., czyli 300 mld zł rocznie. Tym, co przyciąga osoby gotowe prowadzić sklep Żabka, jest stabilność modelu franczyzowego i pomoc, jakiej sieć udziela przedsiębiorcom w czasie pandemii. Franczyzobiorca otrzymuje zatowarowany sklep, darmowe dostawy towaru, nowoczesne rozwiązania techniczne, wsparcie marketingowe i dostęp do pakietów Mikroflota Orlen i Luxmed. Jako pierwsza wśród sieci franczyzowych w Polsce Żabka proponuje także franczyzobiorcom zbiorowe ubezpieczenie od różnych rodzajów ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. Oferujemy też indywidualnie dostosowany model szkoleniowy, dostęp do platformy Akademia Żabki, czyli cyfrowego centrum wsparcia, w którym organizujemy m.in. webinary i sesje warsztatowe pomagające rozwijać kompetencje naszych partnerów. Bieżącym wsparciem franczyzobiorców zajmuje się m.in. Centrum Wsparcia Franczyzobiorców. Dbamy o różnorodność i stwarzamy warunki do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet. To siła naszej marki.