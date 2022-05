Nexity Global: 6,1 mln zł straty w 2021 r.

Miniony rok był rokiem dużych zmian w Nexity. W sierpniu rada nadzorcza zawiesiła, a następnie odwołała Dawida Kmiecika z funkcji prezesa zarządu. Uznano, że strategia, której celem było stworzenie autorskiego systemu IT, łączącego prosumentów i użytkowników fotowoltaiki biznesowej z magazynami energii i infrastrukturą do ładowania aut, nie jest realizowana w założonym zakresie i terminach.

W październiku w wyniku braku możliwości osiągnięcia celów strategicznych, zarząd rozwiązał za porozumieniem stron umowę o współpracy z Columbus Energy. Następnie, w związku z brakiem uzyskiwania przez spółkę oczekiwanych przychodów, zarząd rozpoczął poszukiwanie możliwości finansowania działalności spółki oraz nowych obszarów do jej rozwoju.

21 marca 2022 r. Nexity Global zawarło z Aper Ventures, The Batteries i JR Holdingiem umowę w sprawie inwestycji JR Holdingu w The Batteries i wprowadzenia tej spółki na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity. The Batteries opracowuje nowy typ urządzeń do produkcji próżniowej odparowującej plazmę.