Niemcy: odczyty indeksów PMI dla usług i przemysłu lepsze od oczekiwań

Wstępne odczyty indeksów PMI dla niemieckich sektorów usług i przemysłu wzrosły w styczniu do kilkumiesięcznych maksimów i okazały się wyższe od oczekiwań analityków.

Indeks PMI dla sektora usług wzrósł z 48,7 do 52,2 pkt. To najwyższy wynik od dwóch miesięcy. Analitycy oczekiwali spadku do 48 pkt.