Obrót bezgotówkowy ściga się z cashem

Polacy w większości płacą bezgotówkowo, ale spora grupa nie przekreśla przyszłości fizycznego pieniądza. Priorytetem banku centralnego jest działanie w interesie tych drugich.

Popularność płatności bezgotówkowych sukcesywnie rośnie ― wynika z ostatnich publikacji, dotyczących badań w tym zakresie. Pierwsze przeprowadzono na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”. Główny wniosek: blisko 65 proc. Polaków najczęściej płaci kartą. To o 2 punkty procentowe więcej niż 2020 r. i 2 pp. mniej niż w 2019 r. Ponadto, Coraz więcej osób (36 proc. badanych, czyli o 10 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej) uważa, że rozwój nowoczesnych płatności powinien jeszcze przyspieszyć. Polacy wskazują miejsca, w których wciąż nie ma terminali płatniczych lub jest ich niewiele ― przede wszystkim targi i bazary, sklepy spożywcze oraz mniejsze punkty usługowe takie jak: szewc, krawiec, kwiaciarnia i warsztat samochodowy.

Według Grażyny Ciurzyńskiej, prezes fundacji Polska Bezgotówkowa, upowszechnienie i promocja obrotu bezgotówkowego wśród Polaków jest kluczowa dla rozwoju naszego kraju. Włodzimierz Kiciński, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego, dodaje, że celem jest aby płatność kartą czy innym urządzeniem była możliwa w takim samym wymiarze i skali, jak w przypadku tradycyjnej gotówki. Obrót bezgotówkowy firmuje i wspiera jak może minister finansów Tadeusz Kościński.

Pomimo rosnącego zainteresowania kartami Polacy chcą mieć możliwość decyzji o formie płatności – 49 proc. respondentów uważa, że tempo rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju powinno pozostać na dotychczasowym poziomie. 22 proc. osób deklaruje, że ich podstawową formą płatności jest gotówka.

Najnowszymi osiągnięciami w czwartek pochwalił się także Blik (bezgotówkowa metoda płatności stworzona przez polskie banki). Według badania Kantar w trzecim kwartale tego roku marka ta (należąca do Polskiego Standardu Płatności) zanotowała najwyższy wskaźnik indeksu Brand Power w kategorii płatności – na poziomie 44 punktów. To rekordowy, jak dotąd, wynik tego pomiaru w historii marki. Blik zdystansował w tym zestawieniu inne marki płatnicze, jak Visa (23 pkt.), Mastercard (16 pkt), G-Pay (7 pkt.), Apple Pay (5 pkt.) oraz Revolut (4 pkt.).

To nie jedyny godny pochwały wskaźnik Blika. W trzecim kwartale 2021 r. uzyskał NPS na poziomie 63 punktów – aż o 6 punktów więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że użytkownicy chętnie polecają markę swoim znajomym. Wskaźnik ten rośnie do rekordowych 72 punktów wśród najmłodszych użytkowników – w wieku 18-25 lat. Dla porównania: średni wynik NPS dla branży finansowej wynosi 18 punktów.

Na rewelacje ze świata płatności bezgotówkowych reaguje Narodowy Bank Polski (NBP), broniący obrotu gotówkowego jak niepodległości. W czwartkowym komunikacie informuje, że podobnie jak w wielu innych krajach w Polsce w 2020 r. szczególnego znaczenia nabrała gotówka jako środek gromadzenia oszczędności. Spadło natomiast znaczenie gotówki w realizacji transakcji. Bank centralny jednak przypomina, że zainicjował prace nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, która mają charakter priorytetowy w 2021 r. Koncentrują się one na kluczowych aspektach bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, do których zalicza się m.in.: powszechną akceptację pieniądza gotówkowego oraz jego dostępność, fizyczne bezpieczeństwo gotówki, cyberbezpieczeństwo systemów krytycznych dla funkcjonowania obrotu gotówkowego, ciągłość zaopatrywania rynku w gotówkę, przeciwdziałanie fałszerstwom, a także zapewnienie odpowiedniego co do wartości i struktury nominałowej zapasu znaków pieniężnych.

W ostatniej dekadzie, w latach 2011-20, wartość gotówki w obiegu w stosunku do grudnia 2010 r. wzrosła trzykrotnie: z 102,7 mld zł do 321,5 mld zł. W samym 2020 r. odnotowano rekordowy wzrost o 34,8 proc. do o 83 mld zł w stosunku do roku 2019 r.