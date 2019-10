Od niewolnika do ochotnika

Narzekamy na zarobki, ale tym, co naprawdę przeszkadza nam w pracy, jest brak odpowiedzialności i wyzwań

Historia z gatunku „nie do wiary: paryżanin Frédéric Desnard zażądał od swojego pracodawcy, firmy Interparfums, zadośćuczynienia za nudę w pracy. Domagał się 360 tys. EUR tytułem odszkodowania za depresję, permanentne zmęczenie, bezsenność, niską samoocenę i poczucie bycia zbędnym. Francuz zarabiał 3500 EUR miesięcznie niemal za nic — miał tak niewiele do roboty, że przełożeni kazali mu iść do domu i czekać „pod telefonem”, ale nigdy nie zadzwonili. Mężczyzna uznał to za formę mobbingu i oddał sprawę do sądu. Nawet jeśli Frédérica Desnarda uważamy za cwaniaka, który wyłudza pieniądze od pracodawcy, w jednym musimy się z nim zgodzić: wynagrodzenie nie wystarczy, by zmotywować i uskrzydlić pracownika.