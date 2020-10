Czasem zdobywa się klienta na targach, czasem w przetargach. Bywa, że mieszka za miedzą i czeka, żeby się o niego zatroszczyć i... zaoferować mu dobry produkt.

Firma AM Okna eksportuje swoje wyroby do Niemiec, Szwecji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i krajów Beneluksu (taka jest kolejność rynków tego producenta). Podstawą dla rozwoju działalności eksportowej firmy było przestawienie produkcji ze standardowej na premium. To okazało się ofertą dla zagranicznych klientów.