Okres dużej zmienności

W ostatnich dniach dolar został mocno przeceniony, po tym jak w zeszłym tygodniu wyraźnie zyskiwał na fali spekulacji, że Fed mógłby podnieść stopy procentowe w marcu nawet o 50 p.b. Ostatecznie jednak rynek utwierdził się w tym, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będą niewielkie, ale systematyczne ruchy o 25 p.b.

Dzisiaj po publikacji zaskakująco dobrych względem wcześniejszych obaw danych Departamentu Pracy USA, oczekiwania na ruch o 50 p.b. w marcu podskoczyły do ponad 20 proc. W gospodarce przybyło w styczniu aż 467 tys. nowych etatów (szacowano 150 tys.), a poprzednie dane zostały wyraźnie przeszacowane w górę (do 510 tys. z 199 tys.). Uwagę zwraca wyraźne przyspieszenie dynamiki płacy godzinowej, która w styczniu wyniosła 5,7 proc. r/r wobec 4,7 proc. r/r w grudniu. Mamy, zatem wyraźny dowód na to, że rynek pracy w USA jest silny niezależnie od fali Omikronu (czy bez niego byłby jeszcze silniejszy?) i Fed nie powinien już zwlekać z podwyżkami.

Miniony tydzień zdaje się potwierdzać, że 2022 r. będzie okresem dużej aktywności głównych banków centralnych. Ale nie będzie to czas dolara, o ile rynek nie zobaczy determinacji FED do podwyżek stóp w tempie 50 p.b., czy też dość szybkiej redukcji bilansu banku centralnego, który to proces najpewniej rozpocznie się w wakacje.

Wykres tygodniowy FUSD

Na koszyku dolara ostatni raz tak wyraźna formacja zasłony ciemnej chmury miała miejsce w marcu 2020 r. inicjując długi okres słabości dolara. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, chociaż ruch ten może być przeplatany większą ilością korekt.

Dolar łapie oddech

Dzisiejsze dane Departamentu Pracy potwierdzają bardzo dobry obraz tego rynku i nie dają alternatyw dla Fed, aby opóźniać cykl podwyżek stóp, który zacznie się od ruchu w marcu. Dają argument do odreagowania silnej przeceny dolara z ostatnich dni.

Wykres dzienny EURUSD

Na dziennym układzie EURUSD korekta ostatnich zwyżek nie jest na razie znacząca. Silniejsze wsparcia są jednak dopiero przy 1,1370-1,1400. Opór to rejon 1,1480.

Wykres dzienny GBPUSD

Kabel pogłębił spadek obserwowany rano schodząc w okolice 1,35. Funt skorygował się dzisiaj mocniej, gdyż główny ekonomista BOE wykluczył dzisiaj możliwość, aby bank centralny działał bardziej agresywnie na stopach (podwyżki o 50 p.b. są mało prawdopodobne). Technicznie rejon 1,35 jest bardzo blisko krótkoterminowej linii trendu wzrostowego, która powinna być utrzymana.

Wykres dzienny USDCAD

Dużą zmienność notuje dzisiaj USDCAD. Dane z rynku pracy w Kanadzie za styczeń nieoczekiwanie rozczarowały - stopa bezrobocia podskoczyła do 6,5 proc. z 6,0 proc. po korekcie w grudniu, a zatrudnienie spadło aż o 200 tys. (w tym 87 tys. na pełny etat). To nieco redukuje oczekiwania, co do agresywnych działań Banku Kanady na stopach procentowych. USDCAD powrócił w okolice szczytów z zeszłego tygodnia przy 1,2795.