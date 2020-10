Olsztyn sprzedaje miejski basen

Samorząd Olsztyna zdecydował o wystawieniu na sprzedaż miejskiego basenu przy ul. Głowackiego i leżącej przy basenie hali sportowej. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze miasto przeznaczy na remont hali widowisko-sportowej Urania.

Samorząd Olsztyna poinformował, że cena wywoławcza za basen i halę sportową będzie wynosiła 7,1 mln zł. Powierzchnia sprzedawanego terenu to niemal 10,6 tys. m2. Pierwszą licytację terenu, który znajduje się w ścisłym centrum Olsztyna, miasto zamierza przeprowadzić pod koniec stycznia 2021 roku.

"Uważam, że nie powinno zabraknąć chętnych do wzięcia udziału w licytacji. To bardzo atrakcyjny teren" - powiedział PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Przyznał, że ponieważ na sąsiedniej działce powstaje najwyższy w mieście budynek hotelowo-mieszkalny inwestor, który kupi basen i halę sportową, będzie mógł na tej parceli wybudować wysoki obiekt, np. wieżowiec mieszkalny. Teren ten nie ma szczegółowego planu zagospodarowania.

Obecnie przy basenie i hali sportowej znajduje się staw i łąka, na której odbywają się m.in. zajęcia w-f np. biegi terenowe. Grzymowicz powiedział, że ten teren rekreacyjny nie zostanie sprzedany i mieszkańcy oraz szkoły nadal będą mogli z niego korzystać.

Grzymowicz powiedział PAP, że samorząd zdecydował się na sprzedaż kompleksu przy ul. Głowackiego, ponieważ ma ON ponad 50 lat i potrzebuje remontu. "Taki remont kosztowałby kilkadziesiąt milionów, których nie mamy. Poza tym przygotowujemy się do kompleksowego remontu hali widowiskowo-sportowej Urania i potrzebujemy środków na wkład własny. To, co zarobimy na sprzedaży tego terenu przeznaczymy właśnie na wkład własny w remont Uranii" - zapowiedział Grzymowicz.

Miasto argumentuje także, że w ostatnich latach w Olsztynie zbudowanych zostało kilka nowych basenów, w tym miejski kompleks sportowo-rekreacyjny Aqasfera.

Basen przy ul. Głowackiego został zamknięty podczas wiosennego lockdawnu i od tamtej pory jest zamknięty.