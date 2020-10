Piątka dla zwierząt wraca do Sejmu

Hodowlę zwierząt futerkowych będzie można prowadzić do połowy 2023 r. — przewiduje projekt ustawy, który przegłosowali w środę senatorowie.

Słynna już lansowana przez Jarosława Kaczyńskiego „piątka dla zwierząt” wraca pod obrady Sejmu w zmienionej formie. Zamiast kilkumiesięcznego — jak chcieli projektodawcy — vacatio legis, obowiązywać będą znacznie dłuższe okresy. Fermy zwierząt futerkowych mogą funkcjonować do końca lipca 2023 r., zaś ubój rytualny na obecnych zasadach będzie możliwy aż do końca 2025 r. Senatorowie wprowadzili również do ustawy zapisy o odszkodowaniach dla przedsiębiorców.