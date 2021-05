Pierwszy od pandemii spadek pożyczek brytyjskiego rządu

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa, brytyjskie władze zmniejszyły skalę pożyczek publicznych, donosi Reuters.

Opublikowane we wtorek dane wskazują, że w kwietniu 2021 r., pierwszym miesiącu nowego roku finansowego pożyczki sektora publicznego odnotowały spadek do 31,7 mld GBP wobec 47,3 mld rok wcześniej. To pierwszy spadek tego typu finansowania od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r.

W całym roku finansowym 2020/21 publiczne pożyczki osiągnęły pułap 300,3 mld GBP, co stanowiło 14,3 proc. rocznego PKB i było najwyższą tego typu relacją od zakończenia drugiej wojny światowej. Ostateczny wynik okazał się jednak nieco niższy niż zakładały wstępne szacunki rządu.

Opublikowana w marcu oficjalna prognoza zakłada, że w bieżącym roku finansowym kończącym się w marcu 2022 r. udział pożyczek powinien obniżyć się do poziomu 10,3 proc. PKB.

Dług netto sektora publicznego liczony w relacji do PKB był w minionym roku finansowym najwyższy od 1962 r. i wyniósł 98,5 proc., co odpowiada 2,171 bln GBP.