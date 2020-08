PKP PLK: do 26 sierpnia samorządy mogą składać wnioski do Programu Kolej Plus

Do 26 sierpnia br. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych wnioski do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus - poinformowała w piątek spółka. Program dot. przywracania połączeń kolejowych.

Jak podała spółka, do 26 sierpnia br. samorządy mogą składać zgłoszenia projektu i pomysły inwestycyjne w formie formularza. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.



Spółka informuje, że dzięki realizacji Programu wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei.



Według PKP PLK, program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.



Wyjaśniono, że dotychczas do Programu Kolej Plus, realizowanego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, wpłynęło 6 wniosków od trzech samorządów, które zainteresowane są zwiększeniem dostępności kolei w swoim regionie.



"Wnioski złożył Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zgłoszenia dotyczą m.in. ciągów komunikacyjnych: Czerwonka–Biskupiec–Mrągowo–Mikołajki–Orzysz, Gołdap–Olecko–Ełk oraz Ostrołęka–Chorzele–Wielbark–Szczytno. Gmina Grójec zaproponowała budowę nowej ok. 40 km linii Warszawa Lotnisko Chopina-Nadarzyn-Grójec. Do Programu swój wniosek złożył również Zarząd Województwa Podlaskiego. Zaproponował on utworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez remont i elektryfikację linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikację i odbudowę infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy" - podała spółka.



Dodała, że samorządy wykazują zainteresowanie udziałem w Programie, do spółki wpłynęło blisko 50 pytań w tej sprawie.



W komunikacie przypomniano, że głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej.



Program zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.