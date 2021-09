Pocztowy zamknął półrocze na plusie

Bank, którego głównym udziałowcem jest państwowy gigant, zarobił, choć obstawiał stratę, i kontynuuje plan naprawczy.

5,5 mln zł, czyli o 41,2 proc. mniej niż rok wcześniej - tyle zysku netto od stycznia do czerwca tego roku wypracował Pocztowy. W porównaniu z największymi bankami to grosze. Jest to jednak i miła niespodzianka, bo zarząd instytucji przeprowadzającej właśnie plan naprawczy spodziewał się straty.

ROE, wskaźnik zwrotu z kapitału, wyniósł w pierwszym półroczu 1,8 proc. i był o 1,2 p.p. niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Wartość aktywów, odzwierciedlająca skalę działalności banku, wynosiła ponad 9,2 mld zł i od stanu z końca grudnia ubiegłego roku do końca czerwca tego roku urosła o 0,7 proc. Dla porównania: suma bilansowa PKO BP, sektorowego lidera, na koniec pierwszego półrocza tego roku wynosiła 392,6 mld zł. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Pocztowego są znacznie powyżej minimalnych wymagań: Tier 1 wyniósł 14,5 proc., TCR - 17,1 proc., LCR - 268 proc., a NSFR - 190 proc. W poszukiwaniu oszczędności: Bank Pocztowy, którym kieruje Jakub Słupiński, zdecydował się na współpracę na zasadach wyłączności z Mastercardem. Docelowo ma to przynieść korzyści finansowe i rozwinąć płatności online. materiały prasowe Cytowany w komunikacie Jakub Słupiński, p.o. prezesa Banku Pocztowego, uważa, że w sytuacji niepewności ekonomicznej i społecznej spowodowanej pandemią COVID-19 oraz w świetle niższych wyników w minionych okresach, zysk za pierwszą połowę 2021 r. należy uznać za dobry. Podkreśla, że jest dużo lepszy niż zakładano. Istotny wpływ miał na to efekt mniejszych, niż zakładał zarząd, odpisów, co spowodowała lepsza jakość portfela kredytowego. Jego zdaniem nie zmienia to faktu, że decyzje zarządcze, zainicjowanie działań naprawczych i zrewidowanie strategii rozwoju tak, by ograniczyć negatywne skutki koronawirusa, okazały się słuszne. – Od kilkunastu miesięcy cały sektor bankowy boryka się z trudnościami, będącymi efektem pandemii koronawirusa i niskich stóp procentowych, które jeszcze przez jakiś czas będą widoczne w wynikach finansowych wielu banków. Warto podkreślić, że remedium dla wielu instytucji, w tym Banku Pocztowego, okazało się ograniczanie kosztów oraz rozwijanie oferty cyfrowej. Takie działania już dziś przynoszą wymierne efekty i dają szansę na dalszą poprawę wyników w kolejnych okresach zgodnie z przyjętą strategią – komentuje Jakub Słupiński. Bank Pocztowy przyjął strategię na lata 2021-2024. Jej celem jest osiągnięcie w ostatnim roku 40 mln zł zysku netto i 6,5 proc. ROE.