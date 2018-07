Podwyżki płac zmuszą do oszczędności

Sylwia Jaśkiewicz, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, w raporcie z 23 lipca obniżyła rekomendację dla akcji Neuki do „trzymaj” z „kupuj”, a ceny docelowej o 5 proc., do 283,1 zł.

To konsekwencja aktualizacji prognoz na 2018 i 2019 r. Specjalistka prognozuje, że w tym roku Neuca osiągnie 100 mln zł zysku netto, a więc o 4,6 mln zł więcej niż przed rokiem. Jej zdaniem, oprócz sytuacji na rynku farmaceutycznym duży wpływ na wyniki będzie mieć wzrost kosztów zatrudnienia, który Sylwia Jaśkiewicz oszacowała na 15 mln zł (koszty pracownicze stanowią 38 proc. kosztów stałych). By to zrekompensować, spółka musi znaleźć oszczędności — nie ma wątpliwości analityczka DM BOŚ, bo rynek...

