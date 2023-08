Połowa Polaków ma oszczędności

Z badania wykonanego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska wynika, że jedna trzecia mieszkańców kraju nad Wisłą oszczędza regularnie, choć nie konkretną stałą kwotę, a 17,5 proc. przeznacza na ten cel taką samą sumę każdego miesiąca.

Największą skłonność do odkładania na przyszłe wydatki wykazują osoby w wieku 25-33 lat – prawie 70 proc. robi to regularnie. Jednak aż 15 proc. badanych Polaków w ciągu ostatniego roku nie było w stanie odłożyć żadnych pieniędzy, szczególnie dotyczy to osób w wieku 65-75 lat.