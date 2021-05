Półroczna zaległość wreszcie nadrobiona

Ponad sześć miesięcy czekała na podsumowanie XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2020.

Wszystko było przygotowane na 21 października 2020 r., ale jesienny gwałtowny przybór fali COVID-19 sparaliżował życie publiczne i prezydenckie statuetki wraz z certyfikatami wróciły do sejfu. Wyjęte zostały i wręczone w Sali Kolumnowej pod słynnym żyrandolem 5 maja 2021 r., oczywiście z utrzymaniem w nazwie rocznika 2020. Jeśli sytuacja epidemiczna się ustabilizuje, to XIX edycja za rok 2021 odbędzie się normalnie i zakończy mniej więcej w listopadzie.

Prezydencka nagroda to półka absolutnie najwyższa wśród wielu rozmaitych biznesowych statuetek, medali i dyplomów. Jej przyznawanie nie wynika z żadnych przepisów, to służąca promocji polskiej przedsiębiorczości bardzo pożyteczna autorska inicjatywa Aleksandra Kwaśniewskiego z lat 1998-2005. Niestety, potem Lech Kaczyński uznał ją za… wrażą ideowo i zarzucił. Przyznawanie naturalnie wznowił Bronisław Komorowski w latach 2011-15, a jego śladem na szczęście poszedł od 2016 r. Andrzej Duda. Co bardzo ważne – od 1998 r. utrzymana została ciągłość numeracji, dzięki czemu edycja obecnie zakończona z poślizgiem była już XVIII.

Regulamin nagrody ewoluuje tylko w jednym wątku – zmieniają się kategorie. W stosunku do pierwotnych kolejni prezydenci zwiększali ich liczbę i dopasowywali je do zmieniającej się rzeczywistości polskiej gospodarki. Andrzej Duda obecnie przyznaje siedem laurów, a także nagrodę indywidualną za tzw. całokształt. Od 1998 r. nie zmienia się natomiast regulaminowa opoka nagrody – przesianiem masy kandydatur (mimo epidemii w ubiegłorocznej edycji zgłoszono ich 151) i wyłonieniem trójek nominowanych w każdej kategorii zajmuje się fachowa kapituła (obecnie pod wodzą profesora Krzysztofa Opolskiego), zaś na podstawie jej materiałów w ostatnim kroku laureatów wybiera osobiście głowa państwa.

Zakończenie XVIII edycji nagrody odbyło się kameralnie, tylko w gronie nominowanych i laureatów, ale najważniejsze, że wreszcie. Fot. KPRP / Jakub Szymczuk

LAUREACI XVIII EDYCJI NAGRODY ZA ROK 2020

LIDER MŚP

NAGRODA

► APS Energia – Stanisławów Pierwszy

NOMINACJE

► Alex – Kleosin

► Fogo – Wilkowice

NARODOWY SUKCES

NAGRODA

► Columbus Energy – Kraków

NOMINACJE

► Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – Piątnica

► SaMasz – Zabłudów

MIĘDZYNARODOWY SUKCES

NAGRODA

► Sunreef Venture – Gdańsk

NOMINACJE

► Selena FM – Wrocław

► Ekoenergetyka Polska – Nowy Kisielin

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

NAGRODA

► Suempol – Bielsk Podlaski

NOMINACJE

► Malow – Suwałki

► Astor – Warszawa

FIRMA RODZINNA

NAGRODA

► Izodom 2000 Polska – Zduńska Wola

NOMINACJE

► Smay – Kraków

► Ultratech – Rzeszów

STARTUP.PL

NAGRODA

► Airly – Kraków

NOMINACJE

► InMotion Labs – Kraków

► KP Labs – Gliwice

BADANIA + ROZWÓJ

NAGRODA

► StethoMe – Poznań

NOMINACJE

► Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznań

► Creotech Instruments – Piaseczno

NAGRODA INDYWIDUALNA

► Henryk Skarżyński – profesor medycyny, otolaryngolog i audiolog, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach