Ponad 90 proc. przetwórców tworzyw sztucznych ma problemy z dostawami

W badaniu Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EPC) przeprowadzonym na początku kwietnia ponad 90 proc. firm wskazało, że zmaga się z problemami w dostawach. Duzi producenci tworzyw sygnalizują, że problem utrzyma się do końca tego roku. Ale jednocześnie popyt jest mocny, widać też pierwsze sygnały stabilizacji cen.

W pierwszych miesiącach 2021 r. w branży tworzyw sztucznych w Polsce i Europie narastają coraz większe nierównowagi. Są one spowodowane z jednej strony dużym popytem na wyroby z tworzyw sztucznych, co jest skutkiem dobrej koniunktury w całym przemyśle, a z drugiej strony znaczącymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw branży, co skutkuje niedoborem surowców, a przez to dużymi i gwałtownymi wzrostami ich cen. Wzrost cen tworzyw to również efekt niskiej bazy spowodowanej wybuchem pandemii.