Prognozy wzrostu produkcji cukru w Brazylii

Po dotarciu do okolic 20 centów za funt w pierwszej połowie kwietnia – czyli do okolic maksimów z 2021 roku – notowania cukru powróciły do zniżek. Cena tego towaru obecnie porusza się w rejonie 18,80-19,00 centów za funt.

Wczoraj na rynku tym pojawiły się pierwsze prognozy, dotyczące produkcji cukru w Brazylii w sezonie 2022/2023, publikowane przez tamtejszą państwową agencję Conab. Według nich, w omawianym sezonie produkcja cukru w Brazylii wzrośnie o 15% do poziomu 40,28 mln ton. Co ciekawe, wynik ten ma być osiągnięty przy założeniach wzrostu produkcji trzciny cukrowej o zaledwie 1,9%. Warto wspomnieć, że w 2021 roku Brazylię dotknęły susze, które negatywnie przełożyły się na plony trzciny cukrowej.