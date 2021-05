Przed wakacjami ropa będzie droższa

Ceny ropy są już na poziomie szczytów z przedpandemicznego roku 2019. Zdaniem analityków będą jeszcze wyższe, choć na 100 USD za baryłkę się nie zanosi

W marcu 2021 r. ceny ropy WTI przekroczyły na krótko 65 USD za baryłkę. Tradycyjnie droższa ropa Brent pokonała nawet 70 USD. Na przełomie marca i kwietnia doszło do schłodzenia nastrojów, ale podstawowy surowiec napędowy ponownie kosztuje około 65 USD za baryłkę. To zaś oznacza, że ropa WTI jest obecnie droższa niż w całym przedpandemicznym roku 2019, a wersji Brent niewiele do tego brakuje.