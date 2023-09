PZU i Orlen dobiły targu

Największy polski ubezpieczyciel kupi od Orlenu firmy ubezpieczeniowe założone przez PGNiG.

Choć konsolidacja nie zawsze oznacza tylko korzyści, to tym razem wydaje się, że połączenie sił na coraz trudniejszym rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym jest całkiem sensownym posunięciem. PZU, lider w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wchłonie należące do Orlenu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PG TUW) i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie (PG TUWnŻ), wyspecjalizowane, ale relatywnie małe firmy. Dwa konglomeraty – energetyczny i finansowy – 4 września podpisały warunkową umowę, która umożliwi PZU zwiększenie przypisu składki oraz wartości zarządzanych aktywów. Elementem transakcji jest także trzyletnia umowa ramowa, regulująca warunki współpracy, w tym odnowienia polis znajdujących się obecnie w portfelach PG TUW i PG TUWnŻ.

List intencyjny, w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. udziałów gazowych TUW-ów, spółki podpisały 9 listopada 2022 r. Aby sfinalizować transakcję, która ma, jak twierdzi PZU, „zapewnić Grupie Orlen i jej pracownikom najlepszą dostępną na polskim rynku ochronę ubezpieczeniową”, niezbędne będą zgody UOKIK-u oraz KNF-u.

Róg obfitości

Polski Gaz TUW został założony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ubezpiecza branżę gazowniczą i energetyczną od 2016 r. (ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC i ochrona prawna dla firm) i od samego początku budził wiele emocji wewnątrz spółki. Wewnętrzny konflikt zwolenników i przeciwników własnego TUW nasilił się w 2020 r. Na początku listopada 2022 r. Polski Gaz TUW stał się częścią Grupy Orlen, a jego losy zostały przesądzone.

PZU przejmuje także Polski Gaz TUWnŻ, zależny od Polski Gaz TUW, który powstał w 2019 r. w celu zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie pracowniczego programu emerytalnego (PPE) dla spółek z Grupy Orlen. Dwa gazowe TUW-y dołączą do trzeciego - PZUW TUW - największego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, posiadającego 600 członków i 34 proc. udziałów w rynku, które ubezpiecza przedsiębiorstwa, część szpitali i samorządów oraz instytucje publiczne i kościelne.

Cegiełka do cegiełki

– Zakup PG TUW i PG TUWnŻ to kolejny istotny krok ku osiągnięciu naszych celów strategicznych, obejmujących m.in. wzrost przychodów z ubezpieczeń oraz aktywów pod zarządzaniem. Realizacja tej umowy pozwoli zwiększyć przypis składki Grupy PZU o 180 mln zł, a także wartość zarządzanych przez nas środków zgromadzonych przez uczestników PPE o ponad 190 mln zł – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU przekroczyło już półmetek w realizacji strategii do końca 2024 r. Grupa ma m.in. zwiększyć przychody z ubezpieczeń do 28 mld zł (13 mld zł na koniec I półrocza 2023 r.) i osiągnąć 4,3 mld zł zysku netto. Celem jest także wzrost aktywów pod zarządzaniem do 60 mld zł (wobec 45,4 mld zł na koniec I półrocza). W realizacji tego ostatniego zadania pomogła zrealizowana ponad rok temu akwizycja TFI Energia, należącego wcześniej do Polskiej Grupy Energetycznej, która dołożyła do aktywów pod zarządzaniem grupy PZU ok. 2 mld zł.