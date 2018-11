Quercus uruchomi nowy fundusz

Marcin Petelski rusza z autorskim funduszem absolutnej stopy zwrotu w towarzystwie Sebastiana Buczka.

Alphaset FIZ to nazwa nowego funduszu, jaki szykuje Quercus TFI. Poprowadzi go Marcin Petelski, który od maja 2015 r. do sierpnia 2018 r. był wiceprezesem Insignis TFI, gdzie współzarządzał Insignis FIZ. Wcześniej był głównym zarządzającym portfelem akcji w Nordea PTE. W tym okresie Nordea OFE osiągnął najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich OFE. Na sześć oficjalnych rankingów KNF, Nordea OFE pięć razy zajął pierwsze miejsce, a raz drugie.

Fundusz, jaki Marcin Petelski ma poprowadzić w Quercus TFI, będzie należał do kategorii absolutnej stopy zwrotu. Jego strategia będzie oparta na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy rynkowych. Będzie kupował akcje spółek, których wartość wewnętrzna rośnie dzięki dobremu zarządzaniu, dobrym produktom i strategii rozwoju oraz trwałym przewagom konkurencyjnym. Portfel będzie „w dużej części zabezpieczony przed niekorzystną koniunkturą giełdową”. Jednym z najważniejszych kryteriów selekcji spółek będzie zapewnienie wysokiej płynności portfela funduszu. FIZ będzie kierowany wyłącznie do zamożnych inwestorów — minimalna wartość inwestycji to 200 tys. zł. Nabycie certyfikatów będzie możliwe jedynie bezpośrednio w Quercus TFI.

Strategia absolute return swój szczyt popularności miała 2-3 lata temu, kiedy na fali hossy małych i średnich spółek większość funduszy notowała wysokie stopy zwrotu. Pieniądze płynęły do nich szerokim strumieniem: w 2016 r. napływy netto wyniosły 2,7 mld zł, przy odpływach rzędu 4,2 mld zł netto z tradycyjnych funduszy akcyjnych. W tym roku rezultaty są jednak bardzo słabe, a aktywa tego typu funduszy stopniały poniżej 10 mld zł (o 6,9 proc. tylko w październiku). Rok temu pracowało w nich 15 mld zł.

W ofercie Quercus TFI, którego aktywa netto wynoszą 2,9 mld zł, są m.in. Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (od początku roku stracił 17 proc.; według wyceny z 28 września) oraz Quercus Absolute Return FIZ (-24 proc.). Aktywa obu są wyraźnie niższe niż na początku roku (o — odpowiednio — 56 i 36 proc.), a pierwszy wkrótce przejdzie metamorfozę i zostanie zastąpiony przez Quercus Global Balanced FIZ, czyli fundusz mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Zmieni się także strategia trzech innych funduszy Quercusa, co związane jest ze wzmocnieniami kadrowymi — na początku 2019 r. w Quercusie pojawią się Jarosław Jamka (ostatnio wiceprezes Ipopemy TFI) oraz Mariusz Zaród (od 2014 r. również pracował w Ipopemie, wcześniej w BZ WBK TFI) i Piotr Miliński (w latach 2017-18 pracował w Ipopemie, wcześniej w Opera TFI).