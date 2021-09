Rafako: państwu opłaca się nas kupić

Giełdowy wykonawca wartego ponad 6 mld zł bloku w elektrowni Tauronu twierdzi, że dopóki jego akcje są w rękach syndyka, nie może usunąć awarii.

Środowa sesja nie przyniosła dobrych wieści akcjonariuszom Rafako – kurs spadł o przeszło 10 procent do nieco ponad 1 zł. Producent kotłów energetycznych, stojący na krawędzi upadłości, opublikował tego dnia dwa komunikaty.

Rafako ma niewielkie szanse na inwestora

W pierwszym poinformował, że do 15 września czeka na wyjaśnienia Tauronu, dotyczące przyczyny uszkodzeń bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Zaznaczył, że ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa wstrzymuje wszelkie prace naprawcze.

Bezpieczeństwo to niejedyny problem - w kontynuowaniu prac w Jaworznie spółce przeszkadzają kłopoty finansowe. 33,3 proc. akcji jest w rękach syndyka i Rafako twierdzi, że dopóki się to nie zmieni, nie będzie w stanie kontynuować działalności operacyjnej, w tym prac w elektrowni Tauronu.

Z tym związany był drugi komunikat spółki. Przekazała w nim akcjonariuszom opinię doradcy, który uznał, że szanse znalezienia kupca na pakiet będący w gestii syndyka (wart na giełdzie około 43 mln zł) są niewielkie, i zasugerował rozważenie innego scenariusza. Zdaniem Rafako akcje powinien kupić skarb państwa - we własnym interesie.

– Alternatywnym scenariuszem, pozwalającym nam przetrwać i realizować kontrakt w Jaworznie, jest zaangażowanie państwa z powodów czysto pragmatycznych – w celu uniknięcia strat idących nawet w miliardy. Swego czasu państwo zainwestowało kilkaset milionów złotych w restrukturyzację innego podmiotu [Polimeksu Mostostalu – red.], a w naszym przypadku chodzi o wielokrotnie niższą kwotę. Ponadto w grę wchodzi utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju – argumentuje Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

– Polimex Mostostal był wówczas w jeszcze trudniejszej sytuacji niż my, a zaangażowanie było uzasadnione i się opłaciło. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podobny scenariusz zrealizować w Rafako. Jesteśmy dobrze przygotowani na przyjęcie inwestora – dodaje Maciej Stańczuk, członek zarządu Rafako.

Czyste sumienie? Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako, podkreśla, że uszkodzony blok elektrowni działał poprawnie przez pół roku, i odrzuca wszelkie oskarżenia o niedokładność wykonawcy. materiały prasowe

Tauron nie odpowiada na ofertę

Radosław Domagalski-Łabędzki jest rozczarowany, że przez dziewięć miesięcy - mimo licznych zapewnień wsparcia, m.in. publicznego - nie udało się wprowadzić inwestora do spółki. Szczególnie zaskoczył go brak odpowiedzi Tauronu, któremu zaproponował kapitałowe zaangażowanie.

– Decyzja musi zapaść w przyszłym tygodniu, nie ma już czasu na jej odwlekanie. Straty związane z przedłużającym się przestojem bloku idą już w miliony złotych dziennie. Nie widzimy podstaw do wypowiedzenia kontraktu przez Tauron, ale jesteśmy na to przygotowani. To byłaby jednak emocjonalna decyzja, sprzeczna z chłodną kalkulacją – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki.

Rafako przekonuje, że uszkodzone palniki zostały wykonane według autorskiej technologii i przygotowane dla konkretnego bloku, więc nikt inny nie jest w stanie przywrócić jednostki do pracy do lutego 2022 r.

– Wszystkie inne scenariusze związane z szukaniem nowego wykonawcy czy próby porozumienia się z syndykiem pozostają w sferze fantazji, ponieważ zwielokrotniłyby koszty i opóźniły oddanie bloku nawet o trzy lata. Pójście na konfrontację to zatem szaleństwo – stwierdza szef Rafako.