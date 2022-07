RBA podnosi stopy

Chiński usługowy wskaźnik PMI wzrósł w czerwcu do poziomu 54.5 pkt. wobec oczekiwań uplasowanych na 49 pkt. Mamy więc dane lepsze od prognoz analityków, a te prognozy i tak już zakładały znaczną zwyżkę wobec majowego wskaźnika, który wynosił raptem 41.1 pkt. Czerwcowy odczyt zakończył trzymiesięczną serię spadkową. Składowa nowych zamówień powróciła do ​​​​wzrostu - wzrosła w najszybszym tempie od października 2021 r., ale zamówienia eksportowe pozostały poniżej 50 pkt. już szósty miesiąc z rzędu, chociaż tym razem zbliża się do strefy progowej. Subindeks mierzący zatrudnienie w sektorze usług nadal spadał w czerwcu. Ogólnie poprawa wskaźników PMI w Chinach zarówno usługowego, jak i publikowanego wcześniej przemysłowego to efekt wygaszania pandemii, a tym samym ponownego luzowania blokad, które ograniczały aktywność. Życie w Chinach powoli wraca do tamtejszej normy.

Bank Rezerw Australii dokonał dziś drugiej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych. W komunikacie podkreślił, że ryzyko inflacyjne pozostaje wysokie i że dalsze działania w celu ograniczenia zwyżki cen w nadchodzących miesiącach są prawdopodobne. Gubernator RBA Philip Lowe ogłosił podwyżkę oficjalnej stopy gotówkowej do 1.35 proc. Wcześniej, w czerwcu doszło do podwyżki o 50 punktów bazowych i 25-punktowej podwyżki w maju. Lowe oznajmił, że "wielkość i termin przyszłych podwyżek stóp procentowych będzie zależeć od napływających danych i oceny rady dotyczącej perspektyw inflacji i rynku pracy". „Rada zobowiązuje się do czynienia tego, co jest konieczne, by inflacja w Australii z czasem powróciła do celu”.

RBA spodziewa się, że inflacja w 2022 r. wzrośnie do 7 proc. czyli znacznie powyżej docelowego przedziału 2-3 proc. Australia odczuwa wpływ globalnej presji inflacyjnej tak samo jak pozostałe kraje. Oczekuje się, że napięty rynek pracy będzie generował szybszy wzrost płac, co może jeszcze bardziej podsycić presję inflacyjną. Jak przytacza WSJ, większość ekonomistów spodziewa się, że RBA będzie nadal podnosić stopy procentowe, dopóki na początku 2023 r. nie osiągnie tak zwanej neutralnej stopy pieniężnej na poziomie od 2.0 do 2.5 proc. RBA ostrzega przed rosnącym ryzykiem spirali płac i cen w stylu lat 70., gdy bardzo napięty rynek pracy w tym kraju generował coraz większe żądania płacowe. Australijska Komisja Sprawiedliwej Pracy podniosła w czerwcu wysokość krajowej płacy minimalnej o 5.2 proc., co, jak obawia się RBA, znajdzie odzwierciedlenie w porozumieniach płacowych w całej gospodarce.

Cena baryłki ropy WTI podniosła się do poziomu 110 dolarów za baryłkę. Oporem jest dopiero okolica 116.5 dolara. Niedawny lokalny szczyt znajduje się przy 114 dolarach, ale nie ma on dużego znaczenia. Cena złota utrzymuje poziom po odbiciu z okolicy 1785 na 1810 dolarów z uncję. Mamy za sobą dzień stabilizacji.

Na rynku walutowym także wiele się nie dzieje. Dolar amerykański minimalnie traci na wartości. EURUSD podnosi się do 1.0440. GBPUSD stoi na 1.2115. Dolar australijski nie zyskuje mimo wzrostu stóp, gdyż ta decyzja była już wcześniej wyceniona (0.6870). USDCAD schodzi nieznacznie do 1.2850, a USDJPY wspina się do 136.25.