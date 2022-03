Ropa mocno traci

Przed godziną 15-polskiego czasu kontrakty terminowe na ropę amerykańskiej odmiany WTI z dostawą w kwietniu taniały o ponad 5 proc. schodząc do poziomu nieco ponad 117 USD za baryłkę. W porównaniu z najwyższym poziomem jaki dzisiaj ropą osiągnęła w przedpołudniowej części sesji, przecena sięga niemal 10 USD.

Nieco spokojniej zachowuje się benchmarkowa odmiana Brent taniejąc na ICE Futures Europe w Londynie w majowych kontraktach 3,9 proc. schodząc do poziomu około 123 USD/b.

Rosja jest kluczowym członkiem sojuszu OPEC+ oraz głównym producentem ropy naftowej i produktów naftowych, takich jak olej napędowy. Rosnące sankcje nałożone na kraj budzą obawy o podaż, a ceny paliw w ślad za ropą rosną. Amerykańskie ceny benzyny wzrosły w poniedziałek do rekordowego poziomu.

Jednak po początkowym szoku, do głosu doszły chłodne spekulacje, w związku z alternatywnymi źródłami dostaw surowca na rynek, jak chociażby z Iranu czy Wenezueli, choć jeśli nawet do nich dojdzie, to byłby to długotrwały proces.