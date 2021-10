Ropa nadal drożeje

Notowania ropy WTI zakończyły się już drugą sesję z rzędu kursem powyżej 80 USD.

W poniedziałek ropa WTI po raz pierwszy od 7 lat kończyła sesję kursem ponad 80 USD. We wtorek surowiec nadal drożał w związku z oczekiwaniem, że kryzys energetyczny w Europie i Chinach będzie generował dodatkowy popyt. Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy z listopadowych kontraktów szedł w górę o 0,2 proc. do 80,64 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 79,47-81,62 USD. Ropa Brent z grudniowych kontraktów taniej tymczasem o 0,4 proc. do 83,33 USD.