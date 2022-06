Spadkowy finisz notowań ropy WTI przypisywany był doniesieniom o przedstawieniu przez jednego z amerykańskich senatorów z Partii Demokratycznej propozycji wprowadzenia dodatkowego federalnego opodatkowania niektórych spółek naftowych, osiągających ponad 10 proc. marżę zysku. Polityk uważa, że pomogłoby to w ograniczeniu inflacji.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z lipcowych kontraktów spadał o 1,7 proc. do 118,93 USD. Wcześniej we wtorek ropa WTI drożała nawet o ponad 2 proc. do 123,68 USD. Cena ropy Brent z sierpniowych kontraktów spadała na zamknięciu ICE Futures Europe o 83 centy do 121,44 USD. Wcześniej rosła nawet do 125,19 USD.