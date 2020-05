Ropa WTI wyraźnie staniała

Ropa taniała głównie z powodu obaw eskalacji konfliktu chińsko-amerykańskiego.

Inwestorzy obawiają się nasilenia konfliktu między USA i Chinami po tym jak w środę sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił, że amerykańska administracja nie uznaje już Hongkongu za autonomiczny wobec Chin. Pojawiły się spekulacje o możliwości sankcji polegających na kontroli transakcji i zamrożeniu aktywów chińskich notabli i firm. Pozytywnie na nastroje na rynku wpłynęły doniesienia o porozumieniu Rosji i Arabii Saudyjskiej w sprawie koordynacji polityki dotyczącej cięcia wydobycia na dwa tygodnie przed kluczowym posiedzeniem OPEC+. Pomimo to ropa WTI z lipcowych kontraktów taniała na zamknięciu sesji na NYMEX o 4,5 proc. do 32,81 USD. Potem w handlu elektronicznym jej cena spadała jeszcze mocniej, o 5,4 proc. do 32,50 USD. W tym samym czasie ropa Brent taniała o 4,7 proc. do 34,46 USD.