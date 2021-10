Ropa wyraźnie staniała

Cena ropy spadła w środę po wiadomości o rosnących zapasach surowca w USA i doniesieniach z Iranu.

Komórka informacyjna Departamentu Energii przekazała w środę, że zapasy ropy wrosły w tygodniu zakończonym 22 października o 4,3 mln baryłek. Było to zaskoczenie, bo branżowy American Petroleum Institute przewidywał wzrost prawie dwa razy mniejszy. Dodatkowym „niedźwiedzim” sygnałem były doniesienia z Iranu, gdzie główny negocjator Ali Bagheri Kani poinformował po spotkaniu w Brukseli, że jego kraj godzi się na wznowienie do końca listopada negocjacji dotyczących przywrócenia porozumienia nuklearnego. Zwiększa to szansę powrotu irańskiej ropy na rynek.