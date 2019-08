Rozchwianie na rynkach

Kluczowe informacje z rynków:

AUSTRALIA / DANE ( Z WCZORAJ): Zatrudnienie w lipcu wzrosło o 41,1 tys. (szacowano 14 tys.), a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,2 proc.



NORWEGIA / NORGES BANK (Z WCZORAJ): Na posiedzeniu nie zmieniono poziomu stóp procentowych (jak oczekiwano). Oceniono, że od czerwca bilans ryzyk nie uległ pogorszeniu, chociaż stwierdzono, że „pociągają za sobą większą niepewność”. Tym samym rynek nadal wierzy w podwyżkę stóp we wrześniu.



WIELKA BRYTANIA / DANE ( Z WCZORAJ): Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 0,2 proc. m/m (szacowano spadek o 0,2 proc. m/m).



EUROSTREFA / ECB ( Z WCZORAJ) : Olli Rehn z Europejskiego Banku Centralnego stwierdził wczoraj w wywiadzie prasowym, że we wrześniu konieczna może być znacząca odpowiedź Banku na pogarszające się perspektywy gospodarcze w postaci pakietu istotnych działań luzujących politykę monetarną.



USA / DANE (Z WCZORAJ): Sprzedaż detaliczna w lipcu nieoczekiwanie wzrosła aż o 0,7 proc. m/m, a bez samochodów o 1,0 proc. m/m (szacowano 0,3 proc. m/m i 0,4 proc. m/m). Regionalny indeks aktywności New York FED Mfg. wypadł w lipcu na poziomie 4,8 pkt. (szacowano 2,0 pkt.), a Philly FED wzrósł do 16,8 pkt. (oczekiwano 9,5 pkt.), przy zwyżce subindeksu nowych zamówień do 25,8 pkt. Rozczarowanie przyniosły jednak dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej, która w lipcu nieoczekiwanie spadła o 0,2 proc. m/m (oczekiwano wzrostu o 0,1 proc. m/m), wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 77,5 proc. (prognozowano 77,8 proc.).



USA / CHINY / RELACJE HANDLOWE: Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych wyraził wczoraj ponownie nadzieję, że Chiny i USA mogą spotkać się w „połowie drogi” w kwestiach dotyczących porozumienia w handlu, niezależnie od faktu spekulacji, że Chiny mogą podjąć kroki odwetowe wobec amerykańskich ceł wchodzących w życie od września – Pekin oskarża Waszyngton o eskalowanie sytuacji po osiągnięciu konsensusu podczas szczytu G-20 w Osace. Tymczasem prezydent Trump dał do zrozumienia, że jakikolwiek deal będzie musiał być na „naszych warunkach”. Poinformował też o planowanej wkrótce rozmowie z chińskim prezydentem Xi Jinping’iem.



CHINY: Szef NDRC (biura statystycznego) nie wykluczył możliwości wdrożenia planu stymulacyjnego, który miałby na celu wzrost tzw. dochodu rozporządzalnego w latach 2019-2020. Nie podał jednak więcej szczegółów.



Opinia: Sentyment na globalnych rynkach pozostanie raczej chwiejny po ostatnich dniach. Interpretacja wczorajszych danych z USA nie jest łatwa, gdyż lepsza sprzedaż detaliczna może nie utrzymać się w kolejnych miesiącach za sprawą eskalacji wojny celnej z Chinami, a produkcja przemysłowa wypada słabo, chociaż tonują to lepsze odczyty regionalnych indeksów z Nowego Jorku i Filadelfii. Teoretycznie może to sygnalizować mniejszą chęć FED do wyraźniejszego luzowania polityki, co może sygnalizować wzrost tarć pomiędzy bankiem centralnym, a obozem Trumpa. Ten ostatni zresztą w ostatnich dniach próbował zrzucić z siebie potencjalne oskarżenia o dekoniunkturę na rynkach akcji, chociaż coraz więcej obserwatorów zdaje się wskazywać na to, że wtorkowa decyzja o odroczeniu wdrożenia ceł na większą część chińskich produktów do grudnia, spowodowana była obawami Trumpa o reelekcję w 2020 r. (pisałem o tym w raporcie w środę rano). Zresztą pojawiły się też spekulacje, jakoby Jerome Powell „zakazał” swoim współpracownikom z zarządu FED komunikowania się z mediami, tak jakby liczył się z tym, że najbliższe tygodnie przyniosą nasilenie się krytyki ze strony Trumpa, który będzie próbował przerzucić wszystkie winy za gospodarcze wpadki na bank centralny.

Tydzień kończymy z mocnym dolarem, co widać po zachowaniu się wykresu koszyka BOSSA USD. Pośrednio pomogły w tym wspominane już czwartkowe dane, ale w większym stopniu jest to wynik obaw przekładających się na słabość pozostałych walut. W obozie G-10 wyjątkiem jest zachowanie się brytyjskiego funta, który zdaje się, że już próbuje rozgrywać scenariusz przyspieszonych wyborów parlamentarnych na jesieni. Jest on moim zdaniem dość realny (wspominałem o tym jeszcze w czerwcu, jak Theresa May poinformowała o swojej rezygnacji), biorąc pod uwagę, że osoba premiera Borisa Johnsona wzbudza coraz więcej kontrowersji nawet we własnej Partii Konserwatywnej. Uważam jednak, że zanim to nastąpi, rynki będą jeszcze narażone na „polityczne wstrząsy”, gdyż decyzja o odwołaniu rządu Johnsona nie będzie łatwa, gdyż oznaczać będzie jednocześnie mocny rozłam w Partii Konserwatywnej i być może jej wieloletnią marginalizację.



Na dziennym układzie GBPUSD uwagę zwracają pozytywne sygnały płynące ze wskaźników RSI i MACD. Na wykresie bazowym już tak idealnie nie jest – potrzebne byłoby mocne wybicie oporu przy 1,22.

Na euro mamy sprzężenie w postaci – narastające obawy przed globalnym spowolnieniem gospodarczym, to fatalne perspektywy dla strefy euro i konieczność konkretnych działań ze strony EBC na wrześniowym posiedzeniu. Czwartkowe słowa Olli’ego Rehn’a będą podbijać spekulacje, co do tego, jakie posunięcia zapowie odchodzący Mario Draghi – ich realizatorem będzie już Christine Lagarde. Technicznie rynek EURUSD „osuwa” się w stronę ostatnich wsparć z początku sierpnia – okolice 1,1030-60. Opór to teraz złamane okolice 1,11.



251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64 To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. consents-consent_352 Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗