Rozwiń karierę w LOTOSIE

LOTOS to jedna z największych polskich firm i czołowy pracodawca na Pomorzu, gdzie znajduje się należąca do koncernu rafineria. Gdańska firma zatrudnia specjalistów różnych dziedzin, umożliwia też zdobycie nowego zawodu.

LOTOS powszechnie kojarzony jest z obszarem paliwowym, jednak koncern to nie tylko rafineria i sieć stacji paliw. W Grupie Kapitałowej LOTOS zatrudnionych jest niemal 5,5 tys. osób, które pracują w 15 spółkach zależnych tworzących tę organizację. LOTOS to duży podmiot, który cały czas się rozwija.

Podstawowy profil działalności Grupy Kapitałowej LOTOS wiąże się z poszukiwaniem, wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją i sprzedażą produktów ropopochodnych. Działalność firmy, oprócz Grupy LOTOS, realizują także spółki takie jak LOTOS Petrobaltic, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Ochrona, LOTOS Straż, LOTOS Serwis czy LOTOS Lab.

Od automatyków po marketingowców

W LOTOSIE zatrudnienie znajdują przedstawiciele różnych zawodów: od operatorów instalacji, automatyków, mechaników, ślusarzy, pracowników ochrony i straży pożarnej, kolejarzy, przez inżynierów różnych specjalności, księgowych, laborantów, informatyków, aż po specjalistów z zakresu innowacji, marketingu czy CSR.

Ponad 1/4 załogi koncernu stanowią kobiety, które pracują nie tylko w biurach, ale także w straży, zajmują się pomiarami na instalacjach rafinerii, stanowią obsługę platform morskich czy nadzorują składy kolejowe.

W procesie rekrutacyjnym zwraca się uwagę na wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale także na zaangażowanie, entuzjazm, chęć rozwoju i poczucie odpowiedzialności kandydatów. W gdańskiej rafinerii pracę znajdują też osoby, które od podstaw przygotowywane są do obowiązków służbowych. Wynika to z faktu, że czasami na rynku pracy trudno znaleźć specjalistę np. od przerobu ropy czy operatora instalacji rafineryjnych. Dla tych stanowisk spółka ma opracowany system szkoleń oraz dedykowaną opiekę ekspertów, którzy wdrażają nowo zatrudnionych we wszystkie procesy zachodzące w rafinerii.

Rozwojowi pracowników, a co za tym idzie ich awansowi zawodowemu, szczególnie w obszarze produkcji, służą szkolenia i regularnie zadawane egzaminy. Uprawniają one do pracy w nowych obszarach organizacji i zwiększają kompetencje pracowników. Ponadto, zdanie egzaminu wiąże się z uzyskaniem nowych uprawnień, ale także z podwyżką wynagrodzenia.

W załodze siła

LOTOS stara się zapewniać swoim pracownikom jak najlepszy komfort pracy. Każda nowo zatrudniona osoba ma jasno określone obowiązki i warunki pracy, ale też wytyczoną ścieżkę kariery. Nad jego adaptacją w miejscu pracy czuwa cała załoga. Potwierdza to niemal 100% nowych pracowników, którzy podkreślają otwartość i chęć starszych stażem kolegów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. To jeden z filarów kultury organizacyjnej LOTOSU, który sprawia, że spółka jest wysoko oceniana jako pracodawca, a pracę w niej można rozpocząć niemal na każdym etapie swojego życia zawodowego.

Więcej informacji i aktualne oferty pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS można znaleźć >>TUTAJ<<

>>AKTUALNA OFERTA PRACY<< Operator instalacji rafineryjnych