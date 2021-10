RPP podniosła stopy procentowe

Jakie są prognozy poziomu inflacji i kiedy można liczyć na jej powrót do celu inflacyjnego?

W tym roku średnioroczna inflacja wyniesie ok. 4,7 proc., a w przyszłym 5,4 proc. To jest oczywiście moja ścieżka bazowa, a wiadomo, że niepewność prognoz inflacyjnych jest ogromna. Myślę, że inflacja wróci do szerokiego celu inflacyjnego, czyli do przedziału 1,5-3,5 proc. na przełomie 2022 i 2023 r. Patrząc na najbliższe pięć lat myślę, że średnia inflacja będzie wyższa niż 2,5 proc. Jest większa tolerancja polityczna dla inflacji, na całym świecie, z powodu konieczności redukcji post pandemicznych długów. Ponadto w wielu krajach jest wysoka presja płacowa, a to też sprzyja inflacji.

Jakie są argumenty za i przeciw utrzymywaniu stóp procentowych na obecnym poziomie?

Są dwa główne argumenty za podniesieniem stóp procentowych. Po pierwsze, większość prognoz pokazuje, że inflacja będzie się utrzymywała długo powyżej górnej granicy szerokiego celu inflacyjnego i w takich warunkach utrzymywanie niemal zerowych stóp stwarza ryzyko "zakorzenienia" wysokich oczekiwań inflacyjnych wśród firm i gospodarstw domowych. Niedobra byłaby sytuacja, w której firmy w swoich decyzjach cenowych i pracownicy w swoich oczekiwaniach będą uwzględniać 5-6 proc. inflacji - bardzo trudno będzie później zbić te oczekiwania. Po drugie, duża część inflacji wynika z wysokiego wzrostu płac i tym samym popytu. A odpowiednim instrumentem reakcji na to jest stopa procentowa.

Można też znaleźć argumenty przeciw podwyżkom. Przede wszystkim, wciąż za niska w Polsce jest dynamika inwestycji. Ponadto duża część inflacji wynika z faktu, że zdolności produkcyjne światowej gospodarki wracają do normy wolniej niż popyt, a w rozwiązaniu tego problemu zacieśnianie polityki pieniężnej nie pomoże - a może wręcz przeszkodzić. W warunkach podwyższonej inflacji powrót strony podażowej do normy może być szybszy. Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, sądzę, że należałoby w Polsce bardzo ostrożnie podnosić koszt pieniądza. Ruch jest konieczny, by wpłynąć na oczekiwania inflacyjne i zapobiec ryzykom zakorzenienia inflacji, ale powinien być powolny, by nie zablokować odbudowy potencjału gospodarczego po pandemii.

Kiedy można spodziewać się podwyżek stóp i jakie będą tego skutki dla przeciętnego Kowalskiego?

Stopy procentowe zaczną rosnąć w listopadzie i w ciągu roku wzrosną moim zdaniem o 1 pkt proc. Choć osoby zadłużone powinny robić analizę ryzyka i badać, czy są gotowe na wzrost stóp dwu-trzykrotnie wyższy. Najbardziej podwyżki odczują oczywiście kredytobiorcy. Ale oznaczają one też, że w dłuższym okresie wzrost wynagrodzeń w gospodarce będzie niższy niż obecnie.