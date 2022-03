Rząd chce obniżyć PIT do 12 proc.

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców, od 1 lipca. Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian - wynika z przedstawionych przez MF w czwartek propozycji zmian podatkowych.

"Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - PAP) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych +haczyków+, jak to się mówi. Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc." - mówił premier Mateusz Morawiecki, pełniący także obowiązki ministra finansów.