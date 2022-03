Spadek inflacji tylko przejściowy

Ponieważ rynki szybko nudzą się różnymi wątkami, agresja wobec Ukrainy – choć nadal niemniej tragiczna w wymiarze ludzkim, przyciąga stopniowo mniejsze zainteresowanie inwestorów na świecie. Uwaga wraca z kolei w kierunku tematu, który rozbrzmiewał wcześniej – problemu inflacji i podwyżek stóp procentowych.

Od tygodnia na rynkach panuje pewna nadzieja na deeskalację konfliktu na Ukrainie. Widać to w notowaniach europejskich indeksów akcji (odrobiły one największe spadki), ropy naftowej (choć spadek cen to splot kilku czynników) oraz złota (gdzie swoją rolę także odgrywa wzrost rentowności długu). Natomiast jednocześnie widać też rosnące zainteresowanie innymi wątkami, takimi jak decyzja Fed oraz problemy Chin. Temu drugiemu poświęcimy dziś specjalną analizę, pokrótce natomiast można powiedzieć, że na chińskich giełdach mamy prawdziwą panikę będącą kombinacją dużego lockdownu (efekt polityki zero covid), obaw o spowolnienie i napiętej sytuacji geopolitycznej. W USA z kolei prysły nadzieje na to, że Fed zmieni swoją politykę ze względu na wojnę na Ukrainie i w konsekwencji pomimo rosnących indeksów w Europie notowania technologicznego Nasdaqa znalazły się najniżej od niemal roku.