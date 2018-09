Sejm będzie kontynuował prace nad uproszczeniami w rozliczeniach PIT

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem uproszczeń w rozliczeniach PIT. W środę posłowie zdecydowali, że projekt nowelizacji ustawy o PIT nakładający na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników trafi do komisji finansów publicznych.

Wiceminister finansów Leszek Skiba, przedstawiając propozycje rządu, ocenił, że to projekt rewolucyjny. "Dokonuje jednej bardzo ważnej rzeczy, którą jest zdjęcie z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązku samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych" - poinformował.

Według niego mamy do czynienia z istotnym uproszczeniem funkcjonowania prawa podatkowego. "Każda osoba, która zechce skorzystać z przedstawionego w tym projekcie trybu będzie mogła ostatecznie nie składać PIT-u (...), to urząd skarbowy wypełni za podatnika zeznanie roczne" - powiedział wiceminister.

Zaznaczył, że nie oznacza to, że inne drogi składania deklaracji przestaną istnieć. Według Skiby zmiana pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku PIT. Skiba poinformował ponadto, że nowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie do rozliczeń za 2018 r. w przypadku osób składających deklaracje PIT-37 i PIT-38, ale w kolejnym roku zostanie rozszerzona.

Propozycje resortu finansów poparła w imieniu PiS Maria Zuba wnioskując o przekazanie go do dalszych prac w komisji finansów publicznych. "Efektem zmian będzie ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu podatkowego oraz realizacja zaproponowanego i zapowiadanego w programie PiS wsparcia podatników" - mówiła.

Zofia Czernow (PO) podkreśliła, że kompleksową informatyzację administracji podatkowej rozpoczął rząd PO-PSL wprowadzając możliwość składania deklaracji przez internet za pomocą bezpłatnej aplikacji e-deklaracje. Jej zdaniem korzyści ze zmian są oczywiste - dla administracji i podatników.

Mirosław Pampuch (N) mówił o kolejnym etapie uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych. "Nie ma wątpliwości, że jest to słuszny kierunek" - ocenił. Wskazał też na skrócenie z trzech miesięcy do 45 dni terminu na zwrot nadpłaty podatku. Zwrócił uwagę, że kontrowersje firm budzi natomiast skrócenie terminu przekazywania do urzędu skarbowego informacji przez płatników.

Także Genowefa Tokarska (PSL-UED) mówiła, że projekt proponuje dalszą elektronizacje rozliczeń podatkowych w PIT. "Trzeba powiedzieć, że to jest dobry projekt" - podkreśliła. Według niej zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników.

Zgodnie z projektem Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Jak wynika z komunikatu CIR po przyjęciu przez rząd projektu, z wypełnionym przez KAS zeznaniem, podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

"KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci)" - informował CIR.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można, według CIR: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.

"Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i niekorzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć" - oceniono.