Co drugi Polak oraz co trzecia Polka przyznają, że przynajmniej raz w życiu poszli do pracy, odczuwając skutki nadużycia alkoholu.

To wynik badania firmy AlcoSense Laboratories. Więcej niż co czwarty ankietowany przyznał, że podobna sytuacja przydarzyła mu się kilkukrotnie. 15 proc. respondentów zdarzyło się pracować tylko raz na tzw. kacu. Hunter Abbott z AlcoSense Laboratories zwraca uwagę, że na odczuwanie kaca może wpływać struktura spożycia alkoholu, a nie jego ilość.