Škody nagły zwrot na Wschód

Volkswagen, który jest właścicielem czeskiej marki, chce, by stała się ona tanią marką nakierowaną na rynki wschodnie. Załoga się buntuje.

Firma Škoda Auto, która w przyszłym roku obchodzić będzie 125-lecie istnienia, od prawie trzech dekad należy w całości do niemieckiego Volkswagen. To jedna z bardzo szerokiego spektrum marek tego koncernu. Są wśród nich luksusowe Bugatti, Bentley i Lamborghini czy należące do segmentu premium Audi i Porsche. Ich pozycja i grono adresatów są jasno określone. W portfolio są także masowe volkswageny, seaty i właśnie škody.