Spadek stóp w Chinach

Cena kontraktu na indeks niemiecki DAX znajduje się tuż pod poziomem 13900 pkt. Jest miejsce na dalszą zwyżkę. Pierwszym wsparciem, na który warto uważać jest poziom 13440 pkt. Na razie dość odległy od aktualnych notowań. Jego przełamanie byłoby sygnałem ostrzegawczym. W przypadku indeksów amerykańskich również popyt ma się dobrze. Kontrakt na Dow Jones zawędrował nad czerwcowe maksimum i zapowiada się, że będzie próbował przejść poziom 34000 pkt., czyli okolicę kwietniowo-majowych szczytów. Kontrakt na S&P500 ma analogiczne zadanie na poziomie 4300 pkt. Dziś w nocy napłynęły informacje z Japonii i Chin. Japoński PKB w II kw. wg wstępnych szacunków zmienił się o 2.2 proc. w ujęciu urocznionym. To nieco mniej niż oczekiwano. Analitycy liczyli bowiem na wzrost w tempie 2.5 proc. Japońska produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 9.2 proc. m/m, a w relacji r/r spadła o 2.8 proc. przy prognozach zmian o odpowiednio +8.9 proc. i -3.1 proc. Jak widać, tu wielkich zaskoczeń nie było. Za te pewne rozczarowanie przyniosły dane chińskie. Ceny nieruchomości r/r w Chinach spadają o 0.9 proc., co jest kiepską wiadomością, gdyż negatywna zmiana cen w ujęciu r/r sugeruje zbliżającą się recesję. Inwestycje w aglomeracjach wzrosły w lipcu r/r o 5.7 proc.przy prognozie 6.1 proc.

Lipcowa produkcja przemysłowa również okazała się słabsza od oczekiwań. Zakładano, że wzrost r/r wyniósł 4.5 proc., a tymczasem było to 3.8 proc. W przypadku sprzedaży detalicznej rozczarowanie było jeszcze większe, gdyż wg prognoz miała w lipcu wzrosnąć o 5 proc. r/r, a faktyczna zmiana wyniosła 2.7 proc. W związku z tymi danymi na osłodę Ludowy Bank Chin podjął decyzję o obniżce rocznej stopy procentowej o 10 pkt. bazowych. W podobnej skali obniżył stopę 7-dniową. Pojawiły się jednak szybko komentarze powątpiewające, by polityka pieniężna była w stanie poprawić sytuację na rynku nieruchomości oraz polepszyć nastroje konsumentów w sytuacji podejmowanych przez rząd działań walki z wirusem Covid. Warto pamiętać, że nocne dane to nie wszystko, co na dziś zaplanowano. Po południu poznamy jeszcze wartość wskaźnika aktywności przemysłu w rejonie Nowego Jorku, a nieco później, już pod koniec sesji europejskiej pojawi się wartość amerykańskiego wskaźnika nastrojów w sektorze nieruchomości. Cena baryłki ropy naftowej w wersji WTI spadła do 91 dolarów. Wcześniej mieliśmy próbę pokonania poziomu oporu na 93 dolarów. Nie powiodło się. Nadal należy się liczyć z możliwością spadku ceny pod poziom wsparcia w okolicy 87 dolarów. Na rynku złota od jakiegoś czasu trwa faza stabilizacji tuż pod 1800 dolarów za uncję. Wsparciem jest poziom 1760 dolarów, a oporem okolica 1830, a więc obecne wahania odbywają się niemal dokładnie w połowie tego przedziału. Początek tygodnia na rynku walutowym to lekkie umocnienie się dolara amerykańskiego. Para EURUSD spada do 1.0235, a GBPUSD do 1.2100. Kurs AUDUSD również się obniżył do 0.7075, podczas gdy USDCAD podniósł się do 1.2800. Para USDJPY waha się w okolicy 133.30.